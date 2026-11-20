Никитин сообщил о начале полномасштабной стройки ВСМ Москва — Петербург

Полномасштабная стройка высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Санкт-Петербург в России запущена. О старте сообщил вице-премьер Андрей Никитин. Протяженность новой инфраструктуры – 679 км. На объектах заняты более 32 тыс. специалистов и 11 тыс. единиц техники.

По словам Никитина, первая ВСМ станет базой для дальнейшего развития высокоскоростной сети в стране. В перспективе общая протяженность таких линий должна превысить 4,5 тыс. километров. «Все технологические решения, которые мы реализуем сегодня, будут применяться при строительстве следующих линий», – сказал он.

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В начале ноября под Клином смонтировали первую железобетонную балку моста для будущей магистрали. Кстати, в Ленинградской области испытали безбалластный путь – по нему «Сапсан» прошел со скоростью до 230 км/ч.

Строительство ВСМ общей длиной около 680 км обойдется в 2,35 трлн рублей. Полноценное движение по ней хотят запустить к 2028 году.

В День работника транспорта «За рулем» поздравил всех, кто обеспечивает движение страны.

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