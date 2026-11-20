Автомобили Volga подорожали: что с ценами

Возрожденная марка Volga переписала прайс-листы на две из трех своих моделей. Седан C50 и кроссовер K40 прибавили в стоимости, а флагман K50 пока держится в прежних рамках.

Первым движение цен заметил «Автостат»: аналитики изучили сайты официальных дистрибьюторов бренда. Сопоставив старые и новые прайсы, «Рамблер/авто» выяснил масштаб – плюс 60 000 рублей к каждой комплектации, причем у обеих моделей.

ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ» 2026-2027 Проголосуйте за лучшие автомобили на российском рынке, получите шанс выиграть LADA Azimut. УЧАСТВУЮ!

Седан C50 и кроссовер K40: новые цены

Начинается линейка C50 с исполнения «Стандарт»: 2,0-литровый турбомотор на 150 л.с., ценник – 3 059 000 рублей. Еще недавно за такой автомобиль просили 2 999 000. Шаг выше – «Комфорт» с 200 л.с.: 3 309 000 против прежних 3 249 000 рублей.

За топовый «Премиум» с тем же двигателем 2.0T на 200 сил теперь нужно отдать 3 459 000 рублей – раньше было 3 399 000.

Кроссовер K40 предлагается в четырех исполнениях. Самый доступный вариант – «Стандарт» с 1.5T на 147 л.с. за 2 909 000 рублей, до повышения – 2 849 000. Комплектация «Комфорт» с тем же мотором стоит 3 209 000 (было 3 149 000).

Дальше в списке – «Комфорт» с 2,0-литровым агрегатом на 200 л.с. за 3 659 000 рублей вместо 3 599 000 и «Премиум» с тем же 2.0T за 3 959 000 вместо 3 899 000. Как и у C50, доплата везде одинаковая – 60 000 рублей.

Флагман K50 не подорожал

Единственная модель, которую пересмотр цен не затронул, – кроссовер K50. Его вилка осталась неизменной: от 4 349 000 до 4 799 000 рублей.

По сути, стартовая версия флагмана по-прежнему дороже самого оснащенного K40, так что иерархия в линейке сохранилась. Правда, разрыв между моделями немного сократился.

Тем, кто присматривается к машинам марки, «Рамблер/авто» советует заранее оценить финансовую нагрузку с помощью калькулятора автокредита. Больше деталей о старшей модели – в обзоре нового кроссовера Volga K50: комплектации, модификации и цены.

О том, как за последнее время подорожали новые машины в России, «За рулем» уже рассказывал.

Понравилась публикация? Тогда добавьте «За рулем» в список интересных источников:



1. Откройте https://google.com...

2. Поставьте галочку напротив нашего издания Готово – остаемся на связи!