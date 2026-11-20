Гибридный Haval Jolion Max PHEV начали продавать в ЮАР с ценой 2,85 млн рублей

В Южной Африке стартовали продажи Haval Jolion Max PHEV – подзаряжаемой версии кроссовера, который хорошо знаком россиянам. Пока машина доступна в одной комплектации Super Luxury, и просят за нее 599,9 тысячи рэндов, то есть примерно 2,85 млн рублей.

Haval Jolion Max PHEV

За основу этой модели инженеры взяли Haval Xiaolong, показанный на домашнем рынке Китая еще в 2023 году. Мировую версию – собственно Jolion Max – концерн GWM вывел на международные рынки в начале 2026-го.

Сначала покупателям предлагали бензиновый вариант, обычный гибрид и электромобиль. Теперь линейку дополнила plug-in-модификация: 1,5-литровый двигатель внутреннего сгорания на 150 лошадиных сил трудится в паре с электромотором на 177 сил. Суммарная отдача системы – 326 л. с. и 513 Нм крутящего момента, привод только передний.

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По габаритам новинка крупнее привычного Jolion: 4590 мм в длину, 1877 мм в ширину, 1675 мм в высоту при колесной базе 2710 мм. Разница со стандартной машиной, популярной в России, – плюс 118 мм, 3 мм и 94 мм соответственно. Узнать подзаряжаемую версию снаружи можно по закрытой решетке радиатора.

Интерьер Haval Jolion Max PHEV

На фоне остальных модификаций PHEV заметно дороже. Бензиновый Jolion в ЮАР оценили в 429,9-494,9 тысячи рэндов (от 2,05 до 2,35 млн рублей), традиционный гибрид – в 469,9 тысячи (около 2,23 млн рублей).

В список оснащения Super Luxury вошли 19-дюймовые колесные диски, шесть подушек безопасности, шесть динамиков и система голосового управления. В салоне – 14,6-дюймовый сенсорный экран и 10,25-дюймовая цифровая панель приборов, мультимедиа поддерживает Apple CarPlay и Android Auto, а передние кресла получили электропривод регулировки.

О том, какие китайские модели пользуются в России наибольшим спросом, «За рулем» уже рассказывал.

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