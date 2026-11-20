Toyota RAV4 с пробегом 5 тыс. км продают в России по цене новой

На крупных классифайдах выставили Toyota RAV4, которая по состоянию тянет на звание «капсулы времени». За пять с лишним лет – с 2020 года – одометр намотал всего 5350 километров. Ценник за версию «Комфорт» – 3 888 000 рублей. Внутри кожаная отделка, двухзонный климат-контроль, есть и медиасистема.

Единственным собственником продавец называет себя. Такой скромный пробег, по его словам, объясняется просто: машину брали не для ежедневных поездок, а как вложение – чтобы уберечь деньги от инфляции. Покупали у официального дилера, держали в сухом гараже, выезжали только летом. Кстати, зимних шин в комплекте поэтому нет.

ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ» 2026-2027 Проголосуйте за лучшие автомобили на российском рынке, получите шанс выиграть LADA Azimut. УЧАСТВУЮ!

Под капотом – 2,0-литровый двигатель на 149 л.с. и 206 Нм, работает он в паре с вариатором, привод полный. Официальные характеристики такие: разгон до 100 км/ч за 11 секунд, максимум 190 км/ч, средний расход – 6,6 литра на сотню.

Правда, журнал Motor выяснил любопытное: примерно за 3,9 млн рублей реально взять совершенно новый RAV4 шестого поколения. Китайской сборки, в богатой комплектации Luxury – и с более мощным мотором, и с более интересным оснащением.

На примере Mini Countryman «За рулем» уже рассказывал, стоит ли переплачивать за подержанный кроссовер.

Обзор выгодных предложений от банков в 2026 ВТБ – автокредит наличными Без первоначального взноса. Сумма кредита: от 300 000 руб. до 10 000 000 руб. Срок кредита: от 1 года до 7 лет. Т-Банк – рассчитать кредит на авто До 8 000 000 руб. До 8 лет. Без первоначального взноса. Удобный расчет кредита на онлайн-калькуляторе. Решение за 2 минуты. Есть также возможность оформить дебетовую карту или кредитную карту Drive для водителей с повышенным кэшбеком на покупки товаров и услуг для автомобилистов. Совкомбанк – рассчитать кредит Автокредит или денежный кредит под залог автомобиля. Заявка онлайн. Без подтверждения дохода. Кредит на карту или курьером. Рекомендуем также: Как реально сэкономить на каско до 50%? Обзор самых доступных допстраховок на автомобиль. Реклама:

ПАО Банк ВТБ. 7702070139 ADLVwa2EeAfT1KcczwC8jV6aysDqcA68P5MpatMwmTCu5Edk2zK23JY3eGrrsAgcffkHzsDk ADLVwa2EeAfT1KcczwC8jV6brw7Na1ejPnMnWjHDVu2Bneu8N6XseL9MX2qkxE5mv9nJ3ofc

АО «ТБанк». 7710140679 ADLVwa2EeAfT1KcczwC8jV6Eif6mrEySkHFhB5vVgRB2qasFKchpvdJQHbZn8ovNtSPda4Dk

АО «ТБанк». 7710140679 ADLVwa2EeAfT1KcczwC8jV6brw7Na1ejPnMnWjHDVu2Bneu8N6XseL9MX2qkxE5mv9nJ3ofc

АО «ТБанк». 7710140679 ADLVwa2EeAfT1KcczwC8jV6GQDuuSnH2DyCC36BaE2or78H478xfcv3D6ityKGCrmERMKUTu

ПАО "СОВКОМБАНК". 4401116480 ADLVwa2EeAfT1KcczwC8jV6GQ86gY51sARjBj6HRsRsKufYGG6UuxB5eqcsp9jh22dCKyTQL