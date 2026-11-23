Chery назвала цены iCaur V25 в Китае: это прототип модели Esteo

В Китае открыли продажи гибридного кроссовера iCaur V25 – одновременно Chery обнародовала ценники на новинку. Именно эта машина ляжет в основу локализованного в России Esteo V25, продажи которого стартуют весной или летом 2027 года.

Внутри Поднебесной модель продается под маркой iCar, а за ее пределами ее переименовали в iCaur. До сих пор в гамме значились два SUV – полностью электрический V23 и последовательный гибрид V27; теперь к ним прибавился третий автомобиль с индексом «25».

Chery iCaur V25

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Ретродизайн и аэродинамика кузова

Кузов у V25 угловатый, блоки головной оптики круглые – дизайнеры явно играли в ретро. В профиль кроссовер и правда напоминает кирпич, зато над аэродинамикой инженеры поработали всерьез: спереди появился активный воздухозаборник, снижающий сопротивление на 15%, а дверные ручки поставили заподлицо с кузовом. Правда, фактический коэффициент воздушного сопротивления так и не раскрыли.

Габариты – 4636 х 1920 х 1855 мм, колесная база растянута до 2820 мм. Короткие свесы обеспечили неплохие углы въезда и съезда: 28 и 24 градуса соответственно. Минимальный дорожный просвет составляет 197 мм.

Дверь багажного отсека сделали распашной, снаружи на ней закреплен бокс для хранения вещей. Сам отсек вмещает 378 литров, а со сложенным задним рядом объем растет до 998 литров.

Моторы, батарея и оснащение салона

Внутри два ряда сидений, 15,4-дюймовый сенсорный экран и компактная 8-дюймовая цифровая приборная панель. Под главным монитором оставили блок физических элементов управления.

Начальную версию двигает электромотор на задней оси мощностью 252 л.с., питание ему дает тяговая батарея на 33,7 кВт·ч. По циклу CLTC полного заряда хватает на 210 км, а под капотом трудится 1,5-литровый ДВС на 156 л.с. – он выступает генератором и позволяет проехать до 1240 км в гибридном режиме.

Оснащение базовой версии довольно скромное: шесть подушек безопасности, система кругового обзора с функцией прозрачного шасси, круиз-контроль, электропривод передних кресел и восемь динамиков Pioneer. Обогревов сидений, между прочим, здесь не предусмотрено.

Топовое исполнение – это двухмоторный полный привод с суммарной пиковой мощностью 456 л.с. и тем же аккумулятором. До 100 км/ч такая машина разгоняется за 5,8 секунды, электрический пробег «от розетки» – 200 км. Безопасность повысили центральной подушкой между водителем и пассажиром, плюс добавили комплекс активных ассистентов Falcon Pilot 700+ с сенсором LiDAR и процессором Horizon Journey 6P на 560 TOPS. Все сиденья получили обогрев и вентиляцию, а передние кресла – еще и массаж.

Интерьер Chery iCaur V25

Цены в Китае и планы в России

Для домашнего рынка стоимость iCaur V25 уложилась в диапазон 129,8-159,8 тысячи юаней, то есть 1,59-1,96 млн рублей без учета специальных скидок. С временными выгодами сумму можно сократить до 119,8-149,8 тысячи юаней (1,47-1,84 млн рублей). Для наглядности: более крупный iCaur V27 в Поднебесной оценили в 169,8-203,8 тысячи юаней (2,08-2,5 млн рублей).

О российских сроках ранее сообщали «Китайские автомобили»: построенный на базе китайской модели кроссовер Esteo V25 появится у нас весной или летом 2027 года.

Напомним, что уже представленный на нашем рынке Esteo V27 стоит 5 920 000 рублей без специальных выгод. При помощи скидок цену можно снизить до 4 990 000 рублей.

О том, какие китайские автомобили сейчас популярны в России, «За рулем» уже рассказывал.

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