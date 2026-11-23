50 машин в сутки: как АВТОВАЗ готовит Lada Azimut к старту продаж
Точную цену Lada Azimut АВТОВАЗ пока не раскрывает. Глава концерна Соколов объяснил, что называть конкретную цифру рано, хотя ориентир у компании уже есть.
«Цену на Lada Azimut я объявлять пока не могу. Повторю то, что сегодня доложил на полях "Транспортной недели" председателю правительства Михаилу Владимировичу Мишустину, – цена будет конкурентоспособной», – отметил Соколов.
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Сам продукт, по его словам, делали специально под спрос.
«Постараемся, чтобы цена была в пределах 10% ниже сопоставимых комплектаций автомобилей-конкурентов», – заключил глава концерна.
Старт продаж и планы выпуска
Продажи стартуют 1 декабря, причем машины уже начали поступать к дилерам.
На следующий год на АВТОВАЗе рассчитывают выпустить и продать не менее 20 тысяч Lada Azimut. Мощности завода позволяют собирать до 70 тысяч таких кроссоверов ежегодно.
Что касается темпа, он сейчас составляет примерно 50 автомобилей в сутки.
Моторы и базовая комплектация
На старте продаж кроссовер предложат с модернизированными двигателями собственной разработки и производства АВТОВАЗа – объемом 1,6 и 1,8 литра мощностью 120 и 132 л.с. Коробки передач – шестиступенчатая механика и вариатор соответственно.
Позже появится турбированный мотор на 150 л.с., который будет работать в паре с классическим автоматом.
Уже в базовой версии Lada Azimut получит цифровую приборную панель с 10-дюймовыми экранами, камеру заднего вида, светодиодную оптику и систему контроля давления в шинах.
О том, какие новые кроссоверы выходят на российский рынок, «За рулем» недавно рассказал на примере Hyundai.
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