В Москве за 1,5 млн рублей продают 30-сильный ЗАЗ-969 1974 года

В Москве ищут покупателя на ЗАЗ-969 1974 года выпуска – просят за него 1,5 млн рублей. Внешне это привычный советский вездеход, который большинство автолюбителей знает как ЛуАЗ, хотя перед нами ранняя модификация модели. Согласно архивным данным, приложенным к объявлению, такие машины выпускали с 1971 по 1975 год, а общий тираж оказался совсем скромным – около 16 тысяч экземпляров.

ЗАЗ-969

Под капотом стоит 0,9-литровый бензиновый V4 воздушного охлаждения мощностью 30 л.с. Трудится он вместе с механикой, а привод, как и положено такому автомобилю, полный. Кузов окрашен в песочный цвет, сверху натянут брезентовый тент.

Судя по снимкам, машина не пылится в дальнем углу гаража: ее регулярно показывают на тематических выставках. Реставрация, если верить владельцу, была комплексной.

ЗАЗ-969

ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ» 2026-2027 Проголосуйте за лучшие автомобили на российском рынке, получите шанс выиграть LADA Azimut. УЧАСТВУЮ!

«Заводская комплектация, без малейшего колхоза», – говорится в объявлении.

Вопрос о том, стоит ли переплачивать за необычный автомобиль, «За рулем» уже разбирал на примере подержанного Mini Countryman.

Понравилась публикация? Тогда добавьте «За рулем» в список интересных источников:



1. Откройте https://google.com...

2. Поставьте галочку напротив нашего издания Готово – остаемся на связи!