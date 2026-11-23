Глава «Автостата» Целиков: Lada Azimut ждет успех при цене ниже 2 млн рублей

Lada Azimut поступит в продажу 1 декабря, дилеры марки уже принимают предварительные заявки и начали получать первые машины. Эксперты рассказали о рыночных перспективах первого кроссовера Lada.

Серийное производство модели запустили 25 сентября на заводе в Тольятти. Цены и комплектации производитель до сих пор не обнародовал.

Планами по объемам ранее делился Максим Соколов. По его словам, до конца 2026 года с конвейера в Тольятти сойдет несколько тысяч товарных машин, а в 2027-м счет пойдет уже на несколько десятков тысяч автомобилей.

Lada Azimut

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Эксперты, впрочем, в успех верят – правда, с рядом оговорок.

Эксперты оценили перспективы Azimut

Руководитель агентства «Автостат» Сергей Целиков назвал два показателя, от которых напрямую зависят продажи: темпы производства и цена. «Сделают цену ниже 2 млн рублей, и продажи пойдут на ура. Сделают выше 2,5 млн рублей, продажи будут буксовать», – спрогнозировал эксперт.

В нише дороже 2,5 млн рублей, уточняет он, слишком много прямых российско-китайских конкурентов. Прежде всего это Belgee X50, Belgee X50+, Tenet T4, Haval Jolion, Jeland J6 и «Москвич 3». «По ряду параметров некоторые эти игроки превосходят Azimut», – считает Целиков.

Поклонники марки машину точно возьмут, тут у главы «Автостата» сомнений нет. «Однако спрос, основанный только на тезисе, что это "наша родная марка" может закончиться быстро», – добавил он.

Сколько именно удастся продать, зависит от прайс-листа: «В зависимости от цены, можно продать и 5 тыс, и 20 тыс, и 70 тыс. машин. Но кроме цены важен сам продукт. Потенциальные клиенты почитают не только тест-драйвы СМИ, но и реальные отзывы первых владельцев. И тогда сформируется массовый спрос в том или ином объеме. Могут помочь в продвижении и спецпрограммы, но ключевым аргументом станет цена», – отметил Целиков.

Взгляд обозревателя «За рулем»

У обозревателя журнала «За рулем» Юрия Тимкина сомнений в том, что небольшой тираж, выпущенный за этот год, разойдется без проблем, нет.

«Azimut интересуются не только поклонники марки. Однако в дальнейшем взрывного роста не прогнозирую – полного привода не предлагается, да и атмосферные моторы 1.6 и 1.8 уступают в мощности китайским турбо. Запланированные на следующий год 20 тысяч машин продать реально, но это не тот тираж, которым можно гордиться. А вот продавать в последующие годы по 70 тысяч Azimut будет крайне сложно – даже с учетом анонсированного появления версий с турбомотором и автоматом, а также модификации с гибридной силовой установкой», – заявил специалист.

Ставку, по его мнению, АВТОВАЗу стоит делать на максимально доступные недорогие комплектации. «В нынешних условиях скромный прайс-лист может стать палочкой-выручалочкой», – резюмировал Тимкин.

Двигатели и оснащение кроссовера

К официальным дилерам марки первый кроссовер АВТОВАЗа приедет с модернизированными двигателями объемом 1,6 литра (120 л. с.) и 1,8 литра (132 л. с.). Младший мотор агрегатируется 6-ступенчатой механикой, для более мощного предусмотрен вариатор. Привод – только передний.

Флагманской моделью Lada новинка станет не на словах: ей достанутся опции, которые раньше в серийные автомобили компании не внедрялись. Среди них панорамная крыша с люком, подогреваемые передние боковые стекла, беспроводная зарядка смартфонов, электрорегулировка руля и сидений, двухзонный климат-контроль, электропривод двери багажника, система кругового обзора, электрический стояночный тормоз и система выбора режима движения.

О том, с кем придется конкурировать новой Lada, «За рулем» уже рассказывал.

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