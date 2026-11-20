Эксперт Шапринский рассказал, кто ждет новый кроссовер Lada Azimut

Продажи Lada Azimut стартуют 1 декабря. Коммерческий директор сети дилерских центров «Прагматика» Александр Шапринский рассказал, кто будет покупать новый кроссовер. Обращений по поводу Lada Azimut накопилось уже прилично – люди ждут эту машину. Заметный всплеск интереса случился после Петербургского международного экономического форума в июне этого года: именно там публике показали серийные образцы модели.

Кто же тот покупатель, на которого рассчитывают в АВТОВАЗе? Ядро аудитории – владельцы Lada Vesta и Lada Niva, а еще те, кто ездит на автомобилях ушедших брендов, прежде всего Renault и Nissan. Плюс сюда же попадают люди, которые присматриваются к новинке как к альтернативе китайским машинам в сегменте компактных кроссоверов.

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Высокий спрос на старте продаж здесь ожидают не на пустом месте. Кроссоверы у российских автолюбителей популярны, да и для самого бренда Lada Azimut – новая веха в развитии. Как отметил Шапринский, «Azimut – это первый полноценный российский продукт, представленный в SUV-сегменте».

Ценовой вопрос пока остается открытым: прайс-листы на модель не рассекречены. Зато президент АВТОВАЗа Максим Соколов ранее говорил, что компания рассчитывает продавать Azimut примерно на 10% дешевле, чем просят за сопоставимые комплектации конкуренты.

Под капотом на старте – модернизированные двигатели собственной разработки и производства АВТОВАЗа. Речь о моторах объемом 1,6 и 1,8 литра мощностью 120 и 132 л.с., а в паре с ними идут 6-ступенчатая механика и вариатор соответственно.

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