Toyota Land Cruiser FJ 2025: двигатель 2TR-FE, платформа IMV, клиренс 245 мм

В семействе Land Cruiser появился самый компактный и доступный вариант – FJ. Формально он считается новинкой 2025 года, однако в основе лежат агрегаты, давно известные своей надежностью. Российские продавцы уже начали принимать заказы, правда, ценовой разброс такой, что покупателям приходится внимательно сравнивать предложения.

Главный сюрприз – отказ от турбин. Под капотом стоит 2,7-литровый атмосферный бензиновый 2TR-FE. Этот мотор российские водители знают по прежним поколениям Prado и Hilux – еще с 2004 года.

Toyota Land Cruiser FJ

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При длине чуть больше 4,5 метра FJ сопоставим с кроссоверами C-класса. Но не обманывайтесь: это настоящий рамный внедорожник. Его платформа IMV знакома по пикапу Hilux и Fortuner, поэтому конструкция рассчитана на разбитые дороги.

Для бездорожья предусмотрен полный арсенал: жестко подключаемый полный привод Part-Time, понижающая передача и принудительная блокировка заднего моста. Клиренс 245 мм позволяет ехать там, где современные «паркетники» сдаются.

Официально Toyota эту модель в Россию не поставляет. На рынке – машины по параллельному импорту, и цена зависит от региона и логистики. Самые дорогие варианты обычно идут из ОАЭ: у них левый руль. Более дешевые предложения из Японии могут оказаться праворульными.

Toyota Land Cruiser FJ

Внутри FJ не выглядит утилитарно. Водителю доступны мультимедиа на 12,3 дюйма с поддержкой смартфонов и цифровая приборная панель. За безопасность отвечает Toyota Safety Sense 3.0: машина умеет сама тормозить перед препятствием, удерживаться в полосе и держать дистанцию в адаптивном круиз-контроле.

Собирают Land Cruiser FJ в Таиланде – впервые внедорожник этого семейства выпускают за пределами Японии. Аббревиатура FJ означает Freedom & Joy («Свобода и радость»). Подойдет он тем, кому нужен надежный и имиджевый внедорожник, но Land Cruiser 300 кажется слишком большим и дорогим. Для экспедиций и регионов с плохими дорогами, где важны ремонтопригодность и долговечность агрегатов, это логичный вариант.

О том, стоит ли компактный кроссовер своих денег, «За рулем» уже рассказывал на примере подержанного Mini Countryman.

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