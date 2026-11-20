Патентные изображения раскрывают дизайн рестайлингового Dacia Duster 2027 года

Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС) 11 сентября 2026 года опубликовала патентные изображения обновленного кроссовера Dacia Duster, который должен выйти на рынок в 2027 году.

Документы позволяют оценить, как изменится румынский кроссовер, вышедший в текущем поколении в 2024-м.

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Эволюция передней части

Dacia сохранила базовую компоновку успешной модели, но заметно проработала детали. Точечные изменения повлияли на «выражение лица» автомобиля, не нарушив его узнаваемый облик.

Радиаторная решетка стала менее геометричной, а бампер получил полностью новую конфигурацию – с измененными боковыми воздухозаборниками и черной пластиковой накладкой по верхнему краю. В верхней части нового защитного элемента, напоминающего кенгурятник, расположены три горизонтальные прорези; внизу он переходит в переработанную защиту днища. Нижняя секция решетки теперь заполнена более крупными овальными ячейками.

Изменения в профиле и на крыше

На боковинах, судя по всему, исчезнет вертикальная защитная накладка передних дверей – останется лишь небольшой элемент под боковыми зеркалами. Антенна-штырь на крыше уступит место «плавнику акулы». Главная же неожиданность касается крыши: Duster получит двухсекционный люк – опцию, которой у модели раньше не было.

Задняя часть и опции

Задние фонари треугольной формы обретут новую внутреннюю графику, а соединит их темный декоративный элемент со встроенными световыми полосами. Задний бампер заметно изменится: он будет выполнен из полностью черного пластика, а в нижней части дополнен геометрической накладкой «под алюминий».

Патентные изображения также демонстрируют новый дизайн легкосплавных дисков и, вероятно, опциональную двухцветную окраску кузова с черными крышей и стойками. При этом люк, по всей видимости, будет окрашен в цвет кузова.

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Впрочем, стоит учитывать, что патентные изображения хотя и указывают на множество изменений, не все из них обязательно дойдут до серийной модели. Кроме того, Dacia, вероятно, внесет и технические доработки, однако информации о них на данный момент нет.

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