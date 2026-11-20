АВТОВАЗ: по госпрограмме предусмотрены скидки до 40% для участников СВО

С 1 декабря 2026 года автомобили Lada вновь можно будет приобрести по возобновленной программе льготного автокредитования.

Скидка до 20% положена работникам медицины и образования, людям с инвалидностью, участникам специальной военной операции и членам их семей. Для бойцов СВО, получивших ранения, предусмотрена скидка 40% на машины с ручным управлением.

Программа охватывает высоколокализованные автомобили с двигателями внутреннего сгорания российского производства стоимостью до 2 млн рублей и уровнем локализации от 3000 баллов при оформлении кредита. Этим требованиям отвечает практически весь актуальный модельный ряд марки: Granta, Iskra, Vesta вместе с метановой версией, Niva Legend, Niva Travel и Largus. Под условия подходят и специальные версии Granta и Vesta с ручным управлением.

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Отдельная поддержка ждет семьи с детьми. При наличии двух и более детей базовая скидка на автомобили Lada составит 10%. В регионах Дальневосточного федерального округа действуют особые условия: семьи хотя бы с одним ребенком получают скидку 25%. Семьям с тремя и более детьми при покупке российского семейного автомобиля предоставляется скидка 20%.

Скидки по госпрограмме разрешено суммировать с действующими промоакциями Lada.

Подробности об акциях опубликованы на сайте lada.ru и доступны у официальных дилеров марки.

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