Exeed снизил базовые цены на кроссовер RX 2025 года на 460-510 тысяч рублей

Прайс-лист на кроссовер RX 2025 года выпуска переписали: обе комплектации подешевели в базе на 460-510 тыс. рублей. Правда, радоваться рано – прямые скидки при этом сильно урезали, так что на деле машины стали дороже.

Версия «Премиум» стала дешевле на 510 тыс. рублей, или на 9,81%, – теперь ее оценивают в 4 690 000 рублей. У «Флагмана» базовая цена опустилась на 460 тыс. рублей (−8,42%), до 5 000 000 рублей.

Exeed RX

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Техника у обеих версий одинаковая: 2,0-литровый турбомотор мощностью 249 л. с., 8-ступенчатая автоматическая коробка передач и полный привод.

Нюанс кроется в прямой скидке, которая действует при покупке без кредитных программ. Для «Премиума» она раньше составляла 1 001 000 рублей, для «Флагмана» – 961 000 рублей. Теперь обеим комплектациям предусмотрено по 420 тыс. рублей.

Сокращение этой выгоды перекрыло снижение базовых цен. С учетом скидки «Премиум» подорожал на 71 тыс. рублей, или на 1,69%: 4 199 000 рублей превратились в 4 270 000.

«Флагман» прибавил 81 тыс. рублей (+1,80%) – с 4 499 000 до 4 580 000 рублей. Вот и выходит, что объявленное подешевение на бумаге обернулось ростом реального чека.

Оснащение Exeed RX

В список оборудования входят панорамная крыша, светодиодные фары, 20-дюймовые легкосплавные диски, двухзонный климат-контроль и электропривод двери багажника. Сиденья обоих рядов умеют греться и вентилироваться, у передних есть массаж, плюс обогрев руля и лобового стекла. Переднему пассажиру досталась оттоманка с электрической регулировкой.

Интерьер Exeed RX

Перед водителем – цифровая приборная панель диагональю 12,3 дюйма, по центру такой же по размеру сенсорный экран. Есть беспроводная зарядка смартфона, встроенный видеорегистратор и аудиосистема с 14 динамиками.

Из электронных помощников перечислены адаптивный круиз-контроль, системы удержания в полосе и контроля слепых зон, камеры кругового обзора. «Флагман» вдобавок отличают проекционный дисплей и система автоматической парковки с ассистентом движения задним ходом.

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