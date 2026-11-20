Также с этого дня в зону резидентных разрешений столицы войдут новые улицы

Платные парковки в столице делают поездки по городу комфортнее и способствуют повышению безопасности дорожного движения. За 14 с лишним лет существования проекта в Москве оборачиваемость парковочных мест выросла в 4,5 раза.

Если раньше машину оставляли на стоянке, в среднем, на 6-8 часов, то теперь – не дольше 1 часа 20 минут, а в зонах с повышенными тарифами – около часа. Помимо этого, на поиск свободного места теперь уходит на 65% меньше времени, а число ДТП с участием хаотично припаркованных автомобилей снизилось.

С введением платной парковки местным жителям стало проще оставлять машину возле дома: места на таких стоянках освобождаются быстрее, а резидентам платить за парковку по-прежнему не нужно – достаточно оформить разрешение на mos.ru. Оно дает возможность бесплатно оставлять автомобиль в своем районе с 20:00 до 08:00, а за круглосуточную стоянку необходимо заплатить 3 тыс. руб. в год – эта стоимость не меняется уже 14 лет.

Специалисты в круглосуточном режиме анализируют загруженность парковок и эффективность их использования, учитывая, в том числе, международный опыт. Чтобы парковочные места не простаивали на одних улицах и не были постоянно заняты на других, с 31 января 2027 года будут введены следующие изменения:

На ряде улиц в районах Южное Тушино, Филевский Парк, Кунцево, Коптево, Крылатское и Аэропорт стоимость парковки снизится. Сейчас заполняемость мест там составляет менее 50% – это позволит рационально скорректировать спрос автомобилей на парковочные места.

В зону резидентных разрешений включат ряд улиц в ЗАО, СВАО, ЮВАО и ЮЗАО. Жители смогут оформить разрешение на mos.ru и пользоваться льготными условиями парковки в своем районе. Изменения согласованы с муниципальными депутатами.

На участках, где занято 80-90% мест, парковочные тарифы скорректируют, чтобы повысить оборачиваемость мест и сдержать дальнейший рост спроса. На парковках за МКАД также будут проиндексированы пониженный, обычный и дифференцированный тарифы.

Подробнее обо всех изменениях – на Едином транспортном портале.

Мнение эксперта

Павел Зюзин, директор Центра транспортного планирования Института транспорта НИУ ВШЭ:

«Введение платных участков парковки в связке с периодическим изменением тарифов по мере необходимости доказывает свою эффективность: количество нарушений правил остановки и стоянки на таких улицах снижается, а спецслужбы и скорая помощь приезжают на вызовы в разы быстрее.

Сокращается число очагов хаотичной стоянки, а это, в свою очередь, поддерживает нормальную скорость движения транспорта по району. При этом расширение зоны резидентных разрешений дает местным жителям гарантированные льготные условия парковки по резидентному разрешению, так как за парковку в своем районе им платить не нужно.

Международный опыт это подтверждает: например, по открытым данным, после введения платной уличной парковки и ее последующей цифровизации в Шанхае заметно выросла оборачиваемость парковочных мест, сократился хаотичный трафик в центре города и улучшилась доступность стоянок для коротких остановок – и это несмотря на более, чем десятикратный рост автопарка: с 2005 по 2025 год количество автомобилей в Шанхае выросло с 610 тысяч до 6,21 миллиона.

Городские власти используют прогрессивную шкалу тарифов и «умные» системы управления, чтобы регулировать спрос в зависимости от района и времени суток».

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