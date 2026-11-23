Предложена доступная альтернатива классическим каплевидным кемперам-прицепам

Компания Modern Buggy, эксперт в сфере кемпинга с 1959 года, представила модель автодома-прицепа Hopper 5 WL 2027 года.

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Несмотря на длину всего пять метров, прицеп формата «Squaredrop» вмещает четыре спальных места, кухню и полноценный санузел. Производитель делает ставку на внедорожные характеристики модели и снижение веса: снаряженная масса составляет около 1224 кг, что позволяет буксировать прицеп большинством среднеразмерных внедорожников.

Аббревиатура WL означает Woodline: вместо цельного стеклопластикового кузова здесь используется деревянный каркас с алюминиевой обшивкой, что делает версию более доступной альтернативой стеклопластиковым моделям серии Hopper. Прицеп оснащен стальным шасси с торсионной подвеской Dexter, внедорожными шинами ST235-75R15 и дорожным просветом около 35 сантиметров.

Крыша сочетает каркас Woodline с бесшовной стеклопластиковой панелью, а дополнительная теплоизоляция позволяет использовать прицеп до серьезных холодов.

Внутри предусмотрены стационарная поперечная кровать в задней части и трансформируемая обеденная зона с поворотным столом Lagun в передней.

Места хранения организованы под кроватью, под столом и в навесных шкафчиках в отделке «White Latte». Кухонный блок включает двухконфорочную газовую плиту со стеклянной крышкой, мойку и 12-вольтовый холодильник R Vision. Напротив кухни расположен совмещенный санузел Wet Bath с ручным душем и туалетом в душевом поддоне.

Для автономного кемпинга предусмотрены кондиционер, газовый обогреватель, проточный водонагреватель, запас чистой воды 60 литров и 2 бака для использованной воды по 121 литру. Модель подготовлена к установке гибких солнечных панелей Flex Solar.

Базовая стоимость начинается от 20 тысяч долларов США (около 18 233 евро) и зависит от опций.

О машинах, пригодных для ночевки вдали от цивилизации, «За рулем» рассказал на примере обновленного Duster.

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