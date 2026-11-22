Елена Корнилова: Проблемы с фокусировкой зрения — повод насторожиться

За рулем автомобиля взгляд постоянно перемещается между дорогой, зеркалами, приборной панелью и навигатором, поэтому глазам водителя приходится быстро переключаться с дальнего расстояния на близкое и обратно.

Почему такая перестройка иногда вызывает дискомфорт и от чего зависит скорость фокусировки, редакции «За рулем» рассказала специалист.

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Мнение эксперта

Елена Корнилова, руководитель направления профессионального развития ООО «Джонсон & Джонсон» (врач-офтальмолог, кандидат медицинских наук):

– Когда человек переводит взгляд с далеко расположенных предметов на те, что находятся вблизи, хрусталик (линза внутри глаза) меняет свою форму и, как следствие, оптическую силу, чтобы изображение оставалось четким. Эта способность глаза называется аккомодацией. На скорость и качество такой фокусировки могут влиять разные факторы – в том числе возраст, зрительная нагрузка и особенности образа жизни.

С возрастом хрусталик постепенно становится менее эластичным, поэтому ему сложнее менять форму. Это естественное изменение называют пресбиопией, или возрастной дальнозоркостью. Одним из ее признаков может быть ситуация, когда мелкий текст или цифры вблизи удается рассмотреть не сразу, особенно после длительного взгляда вдаль.

Эксперт отмечает, что за рулем это особенно заметно: после нескольких минут наблюдения за дорогой показания приборов могут казаться нечеткими, а после взгляда на навигатор требуется время, чтобы снова ясно видеть происходящее впереди.

По ее словам, такая адаптация зрения происходит в обе стороны: не только с дальних на ближние объекты, но и обратно. Если аккомодация (адаптация зрения к разным расстояниям до рассматриваемого объекта) глаза снижена, то на такую фокусировку может потребоваться больше времени.

Многие откладывают проверку зрения до момента, когда уже начинают замечать выраженные изменения. Регулярная проверка зрения позволяет заметить изменения раньше и своевременно подобрать коррекцию.

Тем, кто много времени работает за компьютером и регулярно водит автомобиль, периодичность проверок нужно обсудить со специалистом. Например, для офисных сотрудников особенно важно обращать внимание на появление усталости глаз, размытости изображения, сложностей с переводом взгляда с экрана на дальние объекты.

За рулем важно видеть не только то, что происходит прямо перед автомобилем: водитель следит за соседними полосами, зеркалами, пешеходами и другими участниками движения. Если после проверки выяснилось, что требуется коррекция зрения, одним из ее вариантов могут быть контактные линзы. Они располагаются непосредственно на поверхности глаза и могут обеспечить четкое зрение без ограничения периферического поля зрения.

Некоторые контактные линзы имеют специальные фильтры синего света, которые способны уменьшать блики и ореолы. Это может быть особенно актуально в темное время суток, когда дополнительную нагрузку на глаза водителя оказывают фары встречных автомобилей, фонари и другие источники света.

Перед дальней поездкой лучше проверить, хорошо ли вы видите дорожные знаки, показания приборов и информацию на навигаторе. Если для этого приходится прищуриваться или задерживать взгляд, лучше заранее проверить зрение в салоне оптики или клинике и подобрать необходимую коррекцию, подчеркнула Корнилова.

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