Сине-бирюзовый цвет «Серенада» войдет в палитру Lada Vesta с 2027 года⁠

С 1 января 2027 года в палитре Lada Vesta появится сине-бирюзовый кузов с названием «Серенада». Об этом сообщает «Лада.Онлайн», ссылаясь на дилерскую сеть марки; ранее такой оттенок показывали на новом кроссовере Lada Azimut.

Окраску предложат для седана Vesta – включая газовую версию CNG – и для универсала Vesta SW. А вот у спортивных модификаций Vesta Sport и Vesta SW Sport «Серенады» не будет.

Lada Azimut в цвете «Серенада»

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Заводской код новинки – 395; официально цвет называется сине-бирюзовым. Доплата за него для покупателей Vesta составит 20 тыс. рублей.

Самое любопытное – поведение краски при разном свете. «Серенада» напоминает морскую волну, смешивая синие, зеленые и бирюзовые тона, поэтому на солнце, в тени и в пасмурную погоду машина воспринимается по-разному.

В одном освещении кузов кажется темно-синим, в другом – насыщенно-бирюзовым или глубоким зелено-синим. Сильнее всего этот эффект раскрывается на рельефных панелях: свет ложится на отдельные поверхности неодинаково.

Премьера оттенка состоялась на выставочном экземпляре нового Lada Azimut. Выраженные грани и рельеф кузова кроссовера, по сути, помогают необычной окраске подчеркнуть особенности дизайна.

О возвращении Lada к льготным кредитам «За рулем» уже рассказывал.

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