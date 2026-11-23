В EVM увидели интерес стран Африки к автомобилям UMO

Экспорт кроссоверов UMO, которые собирают на столичном заводе «Москвич», может стартовать в 2028 году. Такую перспективу допускает российский производитель EVM. Правда, до этого момента у компании другие приоритеты – внутренний рынок, где спрос обгоняет возможности производства.

Об этом генеральный директор EVM Илья Рашкин сообщил в интервью на полях Транспортной недели. По его словам, заграничные покупатели уже проявляют интерес к машинам российской марки, однако выход на внешние рынки пока не входит в число первоочередных задач предприятия.

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«Если говорить об интересе других стран, то да, он есть, например, страны Африки проявляют интерес к нашим машинам. Но на ближайшие пару лет как минимум наш приоритет – российский рынок», – сказал глава EVM Илья Рашкин.

Причина проста: спрос на UMO в России превышает производственные возможности. Именно поэтому в ближайшие годы EVM намерена уделять основное внимание отечественным покупателям. От идеи экспорта компания при этом не отказывается – выход на зарубежные рынки допускается начиная с 2028 года.

Что за машины? Российская компания EVM, известная также как «ЭМ Рус», выпускает автомобили под маркой UMO. В линейке – электрический кроссовер UMO 5 и гибридный UMO 8. Обе модели сходят с конвейера московского автозавода «Москвич» при технологическом партнерстве с «Яндексом».

Электрический UMO 5 получил передний привод, а его запас хода составляет 420 км. У гибридного UMO 8 – полный привод и последовательная гибридная установка: два электромотора приводят автомобиль в движение, а бензиновый двигатель работает в качестве генератора.

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