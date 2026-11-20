Кадаков: чем продавать ОСАГО через Госуслуги, лучше наказывать страховщиков

Главный редактор «За рулем» высказался о грядущем нововведении – полис ОСАГО теперь можно будет оформить через Госуслуги.

Плюсы инициативы известны: предложенный Центробанком механизм расширяет возможности граждан по реализации своих прав, одновременно упрощая получение страховых услуг.

Предполагается, что если водитель не смог оформить ОСАГО из-за отказа в страховой, то он купит его через Госуслуги. Проверкой данных и оформлением договора займется Национальная страховая информационная система (НСИС), дочерняя структура Банка России.

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Правда, есть нюанс: при покупке через Госуслуги полис оформляется по максимальной ставке. Зато отказать в заключении договора страховщик уже не сможет... Но давайте разберемся: а вообще может ли он отказывать в этом?

Максим Кадаков, главный редактор «За рулем»:

– Конечно, славное это дело – облегчить жизнь автомобилистов, а также мотоциклистов, таксистов и прочего люда с водительскими удостоверениями. Но давайте посмотрим в корень проблемы.

ОСАГО – обязательный полис. Это государственная система. И РСА постоянно говорит: у каждого должен быть полис, давайте поднимем штрафы за отсутствие полиса, давайте поскорее введем камерный контроль наличия полисов! А страховые компании порою просто плюют автомобилистам в лицо: хочу — продам полис, не хочу — не продам.

Представьте, что вы приходите за паспортом. И в паспортном столе вам говорят: парень, что-то ты рожей не вышел — не выдадим мы тебе паспорт, хоть ты и готов госпошлину заплатить. Тут за углом есть еще один сайт — попробуй там, вдруг повезет. Нормально, да?

Вздрючить надо страховые компании. Отказываете автомобилисту в продаже полиса? Положите лицензию на стол! Лишить одну-две компании лицензий — и не нужно будет городить огород с Госуслугами. Но мы не ищем легких путей. Автомобилист всегда и всем будет должен.

Ранее «За рулем» рассказал, Минфин за продажу ОСАГО на Госуслугах, а РСА против.