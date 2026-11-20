Ежегодный федеральный Авто Саммит в Москве собрал 1500 участников 19 ноября

19 ноября в Москве прошел ежегодный федеральный Авто Саммит Авито Авто. Офлайн и онлайн к нему подключились 1500 участников. Главной темой стала эффективность дилерского бизнеса.

По сути, спикеры назвали три опоры для роста эффективности. Прежде всего дилеру нужно хорошо понимать актуальные запросы покупателей.

Не менее важна оптимизация бизнес-процессов с помощью современных технологий, включая ИИ. А внедрение этих инструментов в работу команды завершает картину.

«По данным Автохаба, у лидеров рынка оборачиваемость склада почти вдвое быстрее, чем в среднем по рынку. Базовая маржинальность от продажи автомобиля без учета доходов от дополнительных продуктов и услуг – на 50% выше. За такими результатами стоит системная работа с данными и внутренними процессами. Искусственный интеллект помогает дилерам точнее управлять складом, ценами и продвижением, сокращая рутинные операции и освобождая время для работы с клиентами», – отметил Кирилл Вотяков, старший управляющий директор Авито Авто.

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Среди решений на базе ИИ – «Автопилот продвижения». Он сам распределяет рекламный бюджет на продвижение на Авито Авто и приводит больше трафика: до 68% дополнительных целевых контактов без увеличения расходов.

«Когда на складе несколько десятков автомобилей, управлять продвижением вручную несложно. Но когда их уже сотни, это требует гораздо больше времени и ресурсов. Поэтому мы одними из первых начали использовать “Автопилот продвижения” от Авито Авто. В октябре количество обращений выросло на 22,2% по сравнению с сентябрем при сопоставимых расходах на продвижение. Для нас это не только рост числа потенциальных покупателей, но и возможность освободить сотрудников от рутинных задач, чтобы они могли сосредоточиться на продажах», – отметил Арсений Леонов, директор по развитию автосалонов КИТ.

Прозрачность и персональные рекомендации

Покупателям, в свою очередь, нужна большая прозрачность еще до визита в дилерский центр. По данным Авито Авто, для 73% опрошенных возможность заранее проверить в онлайне историю автомобиля с пробегом и понять справедливость его цены важна, чтобы выбрать дилера на платформе.

Закрывать этот запрос помогает в том числе Автотека. Ее алгоритмы на основе ИИ простым языком интерпретируют данные об автомобиле. Покупателю проще разобраться в особенностях конкретной машины и быстрее увидеть потенциальные риски. Статистика подтверждает востребованность: ИИ-рекомендации входят в число самых популярных блоков отчета, их изучают 54% пользователей.

«На Авито можно найти автомобиль, просто листая ленту: алгоритмы персонализации учитывают десятки параметров, чтобы предлагать пользователям подходящие объявления. В зависимости от сезона через персональные рекомендации проходит до половины всех сделок на платформе. ИИ поменял не только процесс покупки, но и подход к разработке сервисов. С его помощью мы планируем проверять две идеи параллельно вместо одной. Это часть нашей цели “вдвое больше ценности” – создавать вдвое больше полезных продуктов для пользователей», – рассказал Андрей Рыбинцев, управляющий директор по искусственному интеллекту Авито.

Новые автомобили: спрос и бренды

Рынок новых автомобилей, судя по данным саммита, постепенно стабилизируется после подъема 2024 года и охлаждения 2025-го. На саммите отдельно представили ключевые тенденции этого сегмента.

«После роста в 2024 году и охлаждения в 2025-м рынок новых автомобилей постепенно стабилизируется. За первые десять месяцев 2026 года спрос вырос на 8%, а средняя цена – на 5% год к году, достигнув в октябре 3,6 млн рублей. Мы видим умеренный рост и считаем, что рынок нашел новый баланс спроса и предложения», – комментирует Никита Ивахненко, директор бизнес-направления «Новые автомобили» в Авито.

За год доля автомобилей российских брендов в предложении выросла с 35% до 44%, китайских – сократилась с 55% до 45%. Спрос на них за десять месяцев увеличился примерно на четверть год к году, быстрее рынка. Средняя стоимость таких машин составила 3,8 млн рублей.

Покупатели чаще присматриваются к более дорогим автомобилям. За десять месяцев интерес к машинам стоимостью от 3 до 5 млн рублей вырос на 52,2%, от 5 до 8 млн рублей – на 70,9%. А вот показатель для авто дешевле 2 млн рублей снизился на 13,4%. Доля контактов с продавцами новых гибридных автомобилей за год увеличилась вдвое и в октябре достигла 8,8%.

Подержанные авто: спрос и предложение

За январь-октябрь 2026 года спрос на автомобили с пробегом вырос на 9% год к году. Предложение и цены при этом почти не двигались: количество объявлений практически не изменилось, средняя стоимость автомобиля составила 1,35 млн рублей.

«Рынок автомобилей с пробегом остается стабильно большим – 6,2 млн регистраций в ГИБДД по итогам года. В 2025 году он вырос на 3%, и по итогам 2026 года мы ожидаем рост на 1–1,5%», – комментирует Андрей Ковалев, директор бизнес-направления «Автомобили с пробегом» в Авито.

В сегменте китайских автомобилей с пробегом перемены заметнее. Их доля в предложении впервые превысила 7%, хотя еще четыре года назад была ниже 3%.

Рынок активно пополняется китайскими машинами, купленными новыми в 2023-2024 годах. Из-за этого доля бюджетных предложений сокращается: за 1,5 года вариантов дешевле миллиона стало 24% вместо 29%. Одновременно машины в продаже становятся свежее – за год средний возраст сократился с 6,4 до 5,3 года – и дороже: сегмент 1-3 млн рублей прибавил с 52 до 60%. Средняя стоимость в этом сегменте в октябре достигла 2,1 млн рублей.

Экспертиза и выбор автомобиля

Ведущим Авто Саммита выступил актер, музыкант, автогонщик и амбассадор Авито Авто Николай Фоменко.

На пресс-конференции он поделился взглядом на развитие автомобильного рынка и на роль профессиональной экспертизы при выборе машины.

«Мне всегда интересно работать с профессионалами, которые действительно разбираются в своем деле. В Авито Авто меня привлек именно такой подход: здесь за решениями стоят экспертиза, серьезная аналитика и глубокое понимание автомобильного рынка. Некоторые данные, представленные сегодня на Авто Саммите, даже для меня стали открытием. И здорово, что такая экспертиза помогает людям лучше ориентироваться на рынке и выбирать автомобиль », – отметил Николай Фоменко.

О том, что стоит проверить до покупки машины с пробегом, «За рулем» уже уже рассказывал.