Продажи подержанных машин из КНР растут двузначными темпами и скоро обгонят новые

По итогам октября 2025 года объем продаж легковых автомобилей с пробегом в России составил 596,6 тыс. единиц. Это на 8,6% меньше, чем годом ранее, но на 7,1% больше сентябрьского результата.

Показатель стал рекордным за последние 12 месяцев, а всего за 10 месяцев россияне приобрели 5,1 млн подержанных машин, что на 0,7% превышает уровень прошлого года.

Особое внимание аналитики уделяют экспансии китайских брендов, хотя пока в топ-10 они пока не попадают.

В октябре было продано 44,7 тыс. таких автомобилей с пробегом, что на 11% больше, чем в сентябре, и на 21% превышает прошлогодний уровень. Доля машин из КНР на вторичном рынке превысила 7%, хотя за 10 месяцев она составляет около 6%. Одновременно растет и импорт подержанных авто из Китая: сейчас на них приходится 24,4% ввезенных машин против 17,6% годом ранее.

Эксперты прогнозируют, что уже в ноябре или декабре месячные продажи подержанных китайских автомобилей могут превысить продажи новых.

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Однако есть подводные камни при покупке таких автомобилей. Одинаковое название модели не гарантирует, что машина для внутреннего рынка Китая и машина, поставленная в Россию официально, совпадают по комплектации и деталям. Поэтому при подборе подержанного «китайца» следует еще до оформления сделки уточнить по VIN в сервисе, где планируется обслуживать машину, смогут ли они с нею работать и заказывать запчасти.

По оценкам специалистов, по итогам ноября владельцами китайских подержанных автомобилей станут почти 50 тыс. человек. Быстрее всего полноценный рынок перепродажи сложится у популярных моделей, которые поставлялись официально.

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