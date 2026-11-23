Прототип FangChengBao Ti 6 от BYD замечен на тестах: старт продаж в 2027 году

Китайские фотошпионы снова поймали в объектив прототип кроссовера FangChengBao Ti 6 – марка входит в BYD. Местные СМИ пишут, что продажи машины стартуют в 2027 году.

Самой заметной деталью стала новая передняя оптика. У Ti 6 будут Г-образные фары, тогда как другим представителям семейства Titanium достаются прямоугольные со сложным рисунком.

Спереди кроссовер выглядит массивно: большой бампер, решетка радиатора. Правда, под камуфляжем не разобрать, будет ли это привычная решетка или глухая панель. Зато воздуховоды в нижней части бампера видны точно. Еще на крыше установлен лидар – намек на продвинутые электронные помощники и развитый автопилот.

FangChengBao Ti 6

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Сбоку Ti 6 на первый взгляд напоминает уменьшенный Ti 7. Бросаются в глаза «оквадраченный» силуэт кузова и широкая задняя стойка. Дверные ручки и зеркала здесь традиционные, причем зеркала довольно массивные.

Корму рассмотреть почти невозможно: пленка слишком плотная. Различима только ниша под номерной знак на большой крышке багажника. По данным китайских СМИ, задняя оптика будет похожа на ту, что стоит у выпускающегося Ti 7.

Габариты и возможные моторы

Точных размеров пока нет. По сути, ясно одно: Ti 6 встанет на ступень ниже Ti 7 и окажется меньше. В фан-сообществе BYD просочились цифры: длина – 4805 мм, ширина – 1960 мм, высота – 1880 мм, колесная база – 2810 мм. Если они верны, новинка на 194-341 мм короче, на 35 мм уже и на 15 мм выше Ti 7, а база у нее на 110 мм меньше.

Про интерьер и оснащение информации нет даже в примерном виде. О силовой установке тоже молчат. Впрочем, по аналогии со «старшим» Ti 7 можно предположить, что Ti 6 предложат с гибридом или электромотором.

FangChengBao Ti 6

У гибридного Ti 7 в основе 1,5-литровый турбомотор на 156 л.с. С ним работают один или два электромотора – на 272 и 490 л.с. соответственно. Батареи доступны на 26,6, 35,6 или 50 кВт·ч. Запас хода только на электричестве – от 135 до 315 км, в гибридном режиме – от 1310 до 1470 км. Электрический Ti7 бывает одно– и двухмоторным: 408 или 700 л.с., батареи на 92 или 105,7 кВт·ч, запас хода – от 675 до 755 км.

Место в линейке Titanium

Семейство Titanium вышло на рынок Китая в 2025 году. Первым стал компактный кроссовер Ti 3 – первый нерамный автомобиль FangChengBao. Огромной популярностью он не пользовался, хотя разошелся тиражом более 62 тысяч экземпляров.

Настоящим откровением оказался более крупный Ti 7, появившийся через несколько месяцев. По стилю он лучше вписался в концепцию FCB как производителя рамных гибридных внедорожников с характерными угловатыми кузовами. Только за 2025 год Ti 7 разошелся тиражом более 83 тысяч единиц, а по итогам 2026 года стабильно держится среди самых продаваемых автомобилей в КНР.

Накануне на рынок вышел флагманский Ti 9. Этот огромный кроссовер уже наделал шума: богатое оснащение, складной руль и мощная гибридная установка – похоже, китайским автомобилистам такой набор придется по вкусу. Между прочим, именно Ti 9 стал 19-миллионным произведенным NEV-автомобилем корпорации BYD.

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