Hyundai обновила Elantra восьмого поколения: он стал крупнее и мощнее

Hyundai серьезно обновила Elantra – по сути, седан перешел в восьмое поколение. Он стал крупнее, задним пассажирам добавили места, а гибрид прибавил в мощности. Об этом рассказали в пресс-службе автопроизводителя.

Внешность новой Elantra построена на дизайне Art of Steel: массивные крылья, длинный капот, выразительные пропорции. По сравнению с предшественником длина увеличилась на 86 мм – до 4796 мм, ширина прибавила 30 мм, а колесная база теперь составляет 2751 мм.

Салон прибавил заметнее всего. Причем пространство для ног задних пассажиров – 993 мм, это на 29 мм больше, чем у прошлой модели.

В Hyundai утверждают, что по этому показателю Elantra стала лидером среди компактных седанов.

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Силовые установки: бензин и гибрид

Базовая версия получила 2,0-литровый бензиновый двигатель мощностью около 147 л.с. в паре с вариатором. Заявленный расход топлива в смешанном цикле – до 6,7 л на 100 км.

Гибрид сочетает 1,6-литровый двигатель, электромотор и 6-ступенчатую роботизированную коробку передач с двумя сцеплениями. Суммарная мощность установки выросла со 139 до 155 л.с. Отдача электромотора увеличилась с 32 до 45 кВт, емкость тяговой батареи – с 1,32 до 1,49 кВт·ч. Расход топлива заявлен до 4,4 л на 100 км.

Кстати, у гибрида есть подрулевые лепестки для регулировки интенсивности рекуперативного торможения. Предусмотрен и режим движения одной педалью: автомобиль замедляется, когда отпускаешь акселератор.

Режим стоянки и мультимедиа с ИИ

Функция Stay Mode позволяет на парковке при выключенном двигателе оставлять включенными климатическую систему, аудио, освещение и зарядные разъемы. Энергия поступает от тяговой батареи. По данным Hyundai, режим может работать до 30 минут – в зависимости от заряда аккумулятора и условий эксплуатации.

Мультимедийная система Pleos Connect на базе Android Automotive OS получила экран диагональю 12,9 дюйма. Есть беспроводные Apple CarPlay и Android Auto, обновление программного обеспечения «по воздуху» и голосовой помощник Gleo AI на основе большой языковой модели. Правда, основные настройки климата и аудиосистемы по-прежнему доступны через физические кнопки и регуляторы.

В оснащение вошел комплекс электронных помощников Hyundai SmartSense. В зависимости от комплектации доступны адаптивный круиз-контроль, системы предупреждения о столкновении и контроля слепых зон, вентиляция передних сидений, люк, цифровой ключ и аудиосистема Bang & Olufsen с 12 динамиками.

Официальные цены пока не объявлены. По оценке экспертов, начальная стоимость новой Elantra может составить около $25 000 (2 млн рублей).

О другой свежей новинке, которая недавно добралась до российского рынка, «За рулем» рассказывал.

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