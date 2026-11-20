Страховщики фиксируют рост убытков из-за подорожания ремонта машин

В 2026 году доля клиентов, чья выплата по каско превысила стоимость полиса более чем в два раза, достигла 45,7%, следует из данных группы «Ренессанс страхования».

Показатель растет четвертый год подряд: если в 2022 году он составлял 41,0%, то в 2023-м снизился до 40,5%, а затем начал расти – до 43,7% в 2024-м и 44,4% в 2025-м.

Основная причина такой динамики – удорожание ремонта. За год средний счет по типичному страховому ДТП вырос чуть более чем на 6%.

С сентября 2025 по сентябрь 2026 года стоимость нормо-часа увеличилась на 7,8%, а лакокрасочных материалов – на 6,7%. В структуре среднего счета 62% приходится на запчасти, 33% – на работы и лишь 5% – на материалы для покраски.

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Одновременно растет и частота страховых случаев: в 2026 году она достигла 27,0%, что на 8,6% выше среднего значения за пять лет (24,9%). Среди марок наибольшее превышение средней частоты зафиксировано у Lixiang – на 69%. Далее идут Jetour (61%), Jeland (55%), Exeed (45%), Voyah и Genesis (38%), Tenet и GAC (36%), Tank (33%) и Evolute (29%). Среди моделей лидирует Jetour T2 с превышением на 90%, у Exeed VX – 87%, у Lixiang L9 и L7 – по 76%.

Отдельного внимания заслуживает ситуация с электрокарами. Вице-президент «Ренессанс страхования» Сергей Демидов 28 августа сообщил, что относительная частота «тоталов» у электромобилей почти вдвое выше, чем у машин с обычными двигателями внутреннего сгорания. Крупные повреждения чаще приводят к полной гибели электрокара, когда восстановление экономически нецелесообразно.

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