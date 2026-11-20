Эксперт Марков рассказал, шины с каким профилем предпочтительнее зимой

Нюансы выбора зимних шин в зависимости от высоты профиля раскрыл автоэксперт Олег Марков.

Он напомнил, что на многих автомобилях заводом-изготовителем допускается применение разных колес – с точки зрения именно диаметра диска. Большая вариативность существует на автомобилях разных классов и размеров, и встречается, что по диаметру обода (число после буквы R в обозначении типоразмера) допускается до четырех исполнений. При этом внешний диаметр собранного колеса во всех случаях остается примерно одинаковым.

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Ввиду необходимости соблюдения этого правила сильно меняется высота профиля шины – расстояние от края обода до внешней части шины. А это значительно влияет на поведение автомобиля на дороге и прочие эксплуатационные характеристики, отмечает эксперт.

Олег Марков, технический эксперт холдинга «Кордиант»:

– В вопросе выбора размера колес в первую очередь рекомендую ограничиться именно заводскими размерами шин для конкретного исполнения автомобиля, которые указаны в руководстве по эксплуатации или на наклейке на кузове с нормами давления в шинах.

Что касается специфики подбора для зимнего периода – в этом случае советую отдать предпочтение шинам с высоким профилем. Такими считаются те шины, профиль которых (второе значение в маркировке типоразмера) составляет от 60 и выше (измеряется в процентах от ширины профиля).

При прямом сравнении с низкопрофильными на том же автомобиле при движении сразу будет ощущаться разница – в первую очередь при проезде неровностей добавится комфорта. Как на крупных выбоинах, так и на мелких кочках помимо подвески часть амортизации берет на себя высокая боковина шины.

Также риск серьезного повреждения высокопрофильной шины об острую дорожную неровность значительно ниже – а это может выручить в ситуации, при которой низкопрофильная шина не выдержит удара и колесо потеряет давление, а его замена на запасное своими силами, например, где-нибудь на загородной дороге в ненастье и на обочине бывает технически очень сложна и даже опасна.

Дополнительным плюсом является то, что шины с высоким профилем обычно дешевле низкопрофильных, так как технологически проще в производстве. В свою очередь, и шиномонтажные работы «высоких» шин бюджетнее и менее требовательны к спецоборудованию мастерской.

Нельзя не отметить и фактор ширины профиля – как правило, в выборке для конкретного автомобиля высокопрофильные шины обычно имеют меньшее значение этого параметра. А практически во всех зимних условиях движения шины с более узким протектором показывают себя лучше, чем те, ширина профиля и пятна контакта которых выше.

К недостаткам высокопрофильных шин в контексте зимнего вождения можно отнести лишь несколько сниженные характеристики управляемости и более плавные отклики на поворот руля именно на твердых покрытиях с хорошим сцеплением. Однако с учетом часто встречающегося скользкого дорожного полотна со снегом и наледью, наоборот, более высокий профиль шины добавляет энергоемкости ходовой части, что положительно сказывается на управляемости и контроле автомобиля на заснеженных участках.

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