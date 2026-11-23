Стало известно, о чем тревожились автомобилисты в 2026 году

Перебои с бензином и подорожавшее обслуживание – так в 2026 году выглядит список главных раздражителей российских автомобилистов. Картину показал опрос «Тревоги автомобилистов-2026», который провел оргкомитет национальной премии «Автомобиль года в России». О результатах рассказали член экспертного совета премии, социолог Роман Бумагин и глава оргкомитета Владимир Безукладников.

Топливо и ремонт: главные тревоги года

Перебои с топливом поставили на первое место 57% участников исследования. Причем 92% респондентов на себе столкнулись с невозможностью заправить машину из-за того, что бензина не было.

Второй по значимости темой стало подорожание ремонта и обслуживания – ее назвали первой или второй 56% автомобилистов. Содержание машины теперь обходится дороже, чем в 2025-м, об этом сказали 86% опрошенных. Роста расходов в 2027 году ждут 89%.

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Из-за этого многие передумали покупать транспортное средство. Приобрести автомобиль с учетом имеющихся средств в 2026 году собирались 29% респондентов, но в назначенный срок покупку совершили лишь 10% из них. Больше половины (54%) перенесли ее на 2027 год или более позднее время, а 21% от планов отказались совсем.

Навигаторы и мнения экспертов

Четвертой проблемой в рейтинге стали сбои навигаторов: с ними столкнулись 79% автовладельцев.

Бумагин заострил внимание на том, что распространенность проблемы и сила беспокойства из-за нее – вещи разные.

«Перебои с топливом – массовая, но, как оказалось, не критичная проблема: люди отнеслись к ней с пониманием. Подорожание – тревога более глубокая: почти девять из десяти автовладельцев ждут, что в следующем году машина (и приобретение, и обслуживание) обойдется еще дороже, и на этом фоне три четверти тех, кто собирался купить автомобиль в этом году, не сделали этого», – объяснил он.

По словам Безукладникова, исследование касалось не только того, какие машины предпочитают водители, но и сложностей, с которыми им приходится иметь дело. Перенос или отмена покупки у трех четвертей участников опроса, по его мнению, должны побудить автомобильный бизнес внимательнее изучить препятствия для покупателей. Данные важны для производителей, дилеров, сервисных компаний и страховщиков – они отражают повседневные проблемы водителей.

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