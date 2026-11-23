В Подмосковье до 2029 года продлили нулевой транспортный налог для электромобилей

Московская областная дума одобрила поправки в региональное законодательство о налоговых льготах. Они затрагивают, в частности, владельцев автомобилей, сообщили в пресс-службе министерства экономики и финансов Подмосковья.



Так, до 1 января 2029 года сохранится освобождение от транспортного налога для владельцев автомобилей исключительно с электрическими двигателями.

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Помимо этого, на 2027 год продлено освобождение от транспортного налога для участников военной операции на Украине. Льгота распространяется на один автомобиль мощностью до 250 л. с. Кроме того, воспользоваться ею смогут ветераны боевых действий.

Вопрос о том, стоит ли переплачивать за необычный автомобиль, «За рулем» уже разбирал на примере подержанного Mini Countryman.

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