В «Панавто» перечислили 5 ранних симптомов грядущей поломки двигателя машины

О надвигающемся капитальном ремонте двигателя нередко говорят изменения, которые водитель замечает задолго до серьезной поломки. Нестабильный запуск на холодную, повышенная вибрация, посторонние звуки – все это повод проверить мотор. Об этом рассказала директор Центра технического обслуживания дилерского холдинга «Панавто» Елена Данилова.

«Первый признак – нестабильный запуск и вибрация на холостом ходу. Если двигатель стал дольше заводиться или работает неровно, это может быть признаком износа свечей зажигания, неисправности форсунок или подсоса воздуха. Часто похожую вибрацию вызывают поврежденные опоры двигателя. Поэтому замена деталей без диагностики не всегда решает проблему», – сказала эксперт.

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По ее словам, второй тревожный симптом – потеря мощности и динамики разгона. Причины обычно кроются в неисправности турбины, утечке воздуха или проблемах с датчиками. Пока причина не выяснена, эксперт советует не нагружать двигатель интенсивно.

Насторожить должны и новые звуки под капотом. Треск цепи, звон при нагрузке или глухой стук могут указывать на серьезные проблемы: повышенную детонацию или ускоренный износ деталей. Если появился громкий металлический звук и сигнал низкого давления масла, нужно сразу остановиться и заглушить мотор.

Изменение цвета выхлопа тоже входит в список тревожных сигналов. Сизый дым говорит о попадании масла в камеру сгорания, белый – об утечке антифриза, а черный указывает на избыток топлива из-за проблем с форсунками или датчиками воздуха, предупредила собеседница.

О том, что ждет бензиновые двигатели в будущем, «За рулем» уже рассказывал.

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