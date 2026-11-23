Минпромторг возобновит льготное автокредитование с 1 декабря с новыми условиями

Действие программы льготного автокредитования в России возобновится с 1 декабря 2026 года. Об этом сообщили в пресс-службе Минпромторга.

За прошедшую часть 2026 года по льготным условиям удалось продать свыше 123 тысяч машин. Правила, впрочем, подправили: «Семейный автомобиль» расширяют, а требования к локализации техники уточняют.

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Что до машин с ДВС и газомоторными двигателями, для них ценовой потолок остался прежним – 2 млн рублей. Скидка составит 20%, а жителям Дальнего Востока отдадут 25%. Правда, есть условие: сборка в России по специнвестконтракту и не меньше трех тысяч баллов локализации. В список тех, кто может претендовать на льготу, входят медработники и педагоги, люди с инвалидностью, участники военной операции на Украине вместе с членами семей. А военнослужащим, получившим ранения, оставили 40% на автомобили с ручным управлением.

Семейный автомобиль: скидки для родителей с детьми

Программа «Семейный автомобиль» рассчитана на семьи с двумя и более детьми: на машины с ДВС скидка 10%. На Дальнем Востоке – 25%, но там хватит и одного ребенка.

Тем, у кого трое и больше детей, дают 20% на семиместные автомобили российского производства ценой до 2,3 млн рублей. Порог локализации тот же – три тысячи баллов.

Многодетным с пятью и более детьми предложат 20% на отечественный микроавтобус, где минимум семь мест. Потолок цены – 4,5 млн рублей, уровень локализации – 3,2 тыс. баллов.

Электромобили и гибриды: скидки до 35 процентов

Покупателям российских электромобилей и гибридов положена скидка 10%, но не более 500 тыс. рублей. Локализация таких машин – от 1,2 тыс. баллов, причем баллы за научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы не учитывают.

Если локализация дотягивает до 2,5 тыс. баллов, скидка вырастает до 35%, хотя выше 925 тыс. рублей она не поднимется. Доступна такая мера всем категориям покупателей.

Ранее «За рулем» рассказывал , что в России увеличат финансирование программ льготного автолизинга.

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