Названы самые популярные люксовые автомобили в России
Сергей Целиков, аналитик, посчитал, как в России за десять месяцев 2026 года регистрировали новые автомобили люксовых марок. Свои выкладки он выложил в Telegram-канале.
Речь идет о периоде с января по октябрь. Общий итог – 601 поставленная на учет машина люксового сегмента, и это на 3,8% больше, чем годом ранее, когда насчитали 579 штук.
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Марки: Rolls-Royce удержал первое место
Британский Rolls-Royce занял верхнюю строчку по числу регистраций новых автомобилей – 189 машин. Правда, относительно января – октября прошлого года результат просел на 1%. Следом идет Bentley: 164 регистрации, ровно на уровне прошлого года.
Замыкает тройку Lamborghini, у которого дела пошли веселее – плюс 30%, до 163 машин. Ferrari оказался четвертым с 59 автомобилями и падением на 9%. Пятая позиция у Aston Martin: 15 экземпляров, минус 29%.
Кроме этой пятерки, за десять месяцев в России поставили на учет семь новых Maserati. Еще по два автомобиля пришлось на Bugatti и McLaren.
Модели: Cullinan с 137 регистрациями
Среди моделей первенство у внедорожника Rolls-Royce Cullinan – 137 регистраций за десять месяцев. Кстати, в феврале 2025 года эта машина уже была лидером месячного рейтинга.
Вторым стал спортивный кроссовер Lamborghini Urus с результатом 133 автомобиля. Третью строчку отдали кроссоверу Bentley Bentayga – 76 экземпляров.
Четвертое место заняло купе Bentley Continental GT, зарегистрированное 74 раза. Замыкает пятерку Ferrari Purosangue – первый четырехдверный и четырехместный автомобиль Ferrari, у него 32 машины.
Октябрь просел, десять месяцев в плюсе
Отдельно стоит октябрь 2026 года: за месяц на учет поставили всего 45 новых люксовых автомобилей против 63 в октябре прошлого года. Падение – 28,6%.
Хотя в целом по десяти месяцам динамика все же положительная: 601 машина против 579 годом ранее, то есть плюс 3,8%.
Самым дорогим среди зарегистрированных люксовых автомобилей Сергей Целиков назвал гиперкар Bugatti Mistral.
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