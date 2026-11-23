Аналитик Целиков: Rolls-Royce Cullinan стал самым популярным люксовым авто в РФ

Сергей Целиков, аналитик, посчитал, как в России за десять месяцев 2026 года регистрировали новые автомобили люксовых марок. Свои выкладки он выложил в Telegram-канале.

Речь идет о периоде с января по октябрь. Общий итог – 601 поставленная на учет машина люксового сегмента, и это на 3,8% больше, чем годом ранее, когда насчитали 579 штук.

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Марки: Rolls-Royce удержал первое место

Британский Rolls-Royce занял верхнюю строчку по числу регистраций новых автомобилей – 189 машин. Правда, относительно января – октября прошлого года результат просел на 1%. Следом идет Bentley: 164 регистрации, ровно на уровне прошлого года.

Замыкает тройку Lamborghini, у которого дела пошли веселее – плюс 30%, до 163 машин. Ferrari оказался четвертым с 59 автомобилями и падением на 9%. Пятая позиция у Aston Martin: 15 экземпляров, минус 29%.

Кроме этой пятерки, за десять месяцев в России поставили на учет семь новых Maserati. Еще по два автомобиля пришлось на Bugatti и McLaren.

Модели: Cullinan с 137 регистрациями

Среди моделей первенство у внедорожника Rolls-Royce Cullinan – 137 регистраций за десять месяцев. Кстати, в феврале 2025 года эта машина уже была лидером месячного рейтинга.

Вторым стал спортивный кроссовер Lamborghini Urus с результатом 133 автомобиля. Третью строчку отдали кроссоверу Bentley Bentayga – 76 экземпляров.

Четвертое место заняло купе Bentley Continental GT, зарегистрированное 74 раза. Замыкает пятерку Ferrari Purosangue – первый четырехдверный и четырехместный автомобиль Ferrari, у него 32 машины.

Октябрь просел, десять месяцев в плюсе

Отдельно стоит октябрь 2026 года: за месяц на учет поставили всего 45 новых люксовых автомобилей против 63 в октябре прошлого года. Падение – 28,6%.

Хотя в целом по десяти месяцам динамика все же положительная: 601 машина против 579 годом ранее, то есть плюс 3,8%.

Самым дорогим среди зарегистрированных люксовых автомобилей Сергей Целиков назвал гиперкар Bugatti Mistral.

Bugatti Mistral

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