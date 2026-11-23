Компания «Газпромнефть — смазочные материалы» поддержала международную просветительскую акцию «Географический диктант», выступив ее официальной площадкой.

Сотрудники петербургского офиса присоединились к мероприятию очно, а работники Омского и Московского заводов смазочных материалов — в онлайн-формате.

«Географический диктант» проводится ежегодно с 2015 года по инициативе Русского географического общества при поддержке президента РФ. Акция объединяет участников более чем из 140 стран мира.

В этом году любителям географии предложили ответить на 30 вопросов разного уровня сложности — от общеизвестных фактов до заданий, требующих логики, наблюдательности и нестандартного мышления. Нововведением 2026 года стал «Геодиктант. Продвинутый уровень» — кейс из 20 вопросов повышенной сложности, который можно было пройти после завершения основного варианта.

«Газпромнефть-СМ» является регулярным участником крупных просветительских, спортивных и экологических мероприятий. «Географический диктант» — это не просто возможность проверить свои знания, но и важный шаг к формированию интереса к истории, культуре и уникальному природному наследию нашей страны. География помогает нам лучше понимать мир, в котором мы живем, осознавать богатство и многообразие России, чувствовать связь с ее прошлым и настоящим. Подобные инициативы объединяют сотрудников разных поколений, способствуют развитию кругозора и укреплению патриотических ценностей», — отметила Наталия Дворецкая, заместитель генерального директора по работе с персоналом и организационному развитию «Газпромнефть — смазочные материалы».

Компания на системной основе поддерживает просветительские и патриотические инициативы, такие как «Диктант Победы», а также реализует собственные образовательные и культурные проекты для сотрудников, школьников и студентов.