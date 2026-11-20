Москвич 3е стал победителем 26-й национальной премии «Автомобиль года в России»

Итоги 26-й ежегодной национальной премии «Автомобиль года в России» подвели 20 ноября 2026 года в пресс-центре ТАСС в Москве. Лучшим в категории «Компактные внедорожники» среди гибридов и электромобилей снова назван электрический кроссовер Москвич 3е – причем он держит это звание третий год подряд.

Москвич 3е

Победителей, как и раньше, определяли сами автомобилисты в рамках всероссийского народного голосования. В нынешнем сезоне оно собрало 1,6 млн голосов. По сути, результат голосования подтверждает: модель прочно вошла в число тех, кому российские водители доверяют, а интерес к современным электрическим решениям на дорогах не угасает.

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Технические характеристики Москвич 3е

Под капотом полностью электрического городского кроссовера – электродвигатель пиковой мощностью 193 л. с. В салоне стоят цифровая приборная панель и мультимедийная система, за безопасность отвечают электронные ассистенты. Комфорт и практичность для каждодневной езды здесь идут в одном наборе с технологиями.

Запас хода рассчитан так, чтобы машину можно было использовать и на повседневных городских маршрутах, и в поездках за пределы города – правда, с поправкой на то, насколько доступна зарядная инфраструктура в конкретной местности.

Функциональность плюс оснащение дают довольно широкий набор сценариев. Кроссовер годится и для личных поездок, и для семейных вылазок, и для работы в корпоративных автопарках или городских транспортных сервисах.

Модельный ряд Москвич в 2026 году

Московский автомобильный завод «Москвич» в уходящем году продолжил расширять гамму: на российском рынке появилась новая линейка кроссоверов – Москвич М70 и М90. Динамичный М70 рассчитан на повседневную городскую эксплуатацию и комфортные поездки, тогда как флагманский семиместный М90 получил интеллектуальный полный привод, который пригодится в семейных путешествиях и на дальних маршрутах.

Сегодня под маркой собраны автомобили под разные потребности – от компактного электрического кроссовера до просторных семейных машин. Последовательное расширение линейки, между прочим, отражает курс бренда на современные и технологичные транспортные решения для российских автомобилистов.

Сама премия «Автомобиль года в России» проводится с 2000 года. Победителей в разных классах и категориях выбирают по итогам открытого голосования автомобилистов, которые и определяют наиболее достойные модели.

А об еще одном электрическом кроссовере, который должен появиться в России до конца года, «За рулем» уже рассказывал.