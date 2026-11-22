Новый бюджетный электрофургон Ford для бизнеса: цена и характеристики

Компания Ford выводит на рынок электрический фургон Transit City, созданный совместно с китайским партнером Jiangling Motors.

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Ford Transit City

Производство налажено в Китае, а главная цель – предложить бизнесу максимально доступное решение. Стартовая цена составляет 35 990 евро (без НДС), что примерно на 12 700 евро дешевле электрического Transit Custom. Однако за экономию придется расплачиваться упрощенной конструкцией и скромным оснащением.

Transit City предлагается исключительно с передним приводом и двигателем мощностью 110 кВт (150 л. с.). LFP-батарея емкостью 56 кВт·ч обеспечивает запас хода до 254 километров по циклу WLTP и до 380 км в городских условиях.

Фургон доступен в двух версиях (L1/H1 и L2/H2) в единственной комплектации без дополнительного оснащения. В стандартное оснащение входят бесключевой запуск, подогрев сиденья водителя, кондиционер, 12-дюймовый экран с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, камера заднего вида, парктроники, адаптивный круиз-контроль и система экстренного торможения. Встроенной навигации нет – придется пользоваться смартфоном.

Ford Transit City

На ходу фургон демонстрирует уверенный разгон, однако подвеска настроена жестко: сзади установлен неразрезной мост на листовых рессорах, поэтому неровности ощущаются довольно отчетливо. Рулевое управление точное, но лишено обратной связи. Электронные ассистенты иногда работают излишне навязчиво, но их можно отключить. Средний расход за тест-драйв составил 20,5 кВт·ч на 100 км. Быстрая зарядка поддерживается на мощности до 87 кВт.

Производство уже началось, прием заказов открыт. Шасси для индивидуальной доработки обойдется в 37 990 евро без налогов. Первые поставки запланированы на начало 2027 года.

Главным преимуществом модели остается развитая сервисная сеть Ford, включая 200 специализированных центров Transit в Германии, и гарантия на высоковольтные компоненты сроком 8 лет или 160 000 км пробега.

О том, как китайские автомобили захватывают вторичный рынок России, «За рулем» уже рассказывал.

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