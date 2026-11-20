Максим Соколов: 20 тысяч Lada Azimut – неплохой объем для первого года продаж

Кроссовер Lada Azimut выйдет на рынок 1 декабря, а план выпуска модели на следующий год составляет 20 тысяч единиц – как и было объявлено ранее.

«Продажи Lada Azimut в большинстве дилерских центров нашей страны начнутся с 1 декабря, автовозы с новыми автомобилями уже в пути. Темп производства новой модели у нас сейчас – около 50 автомобилей в сутки, то есть в неделю мы производим 250 таких кроссоверов», – сообщил журналистам глава АВТОВАЗа Максим Соколов в ходе проходящей в Москве «Транспортной недели».

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Серийное производство Lada Azimut стартовало в Тольятти 25 сентября

Темпы выпуска будут расти постепенно, и в зависимости от спроса увеличатся вдвое или втрое от нынешнего показателя, отметил Соколов. Производственные мощности позволяют выпускать 70 тысяч Азимутов ежегодно, а план на 2027 год – выпустить и продать 20 тысяч машин.

«Стратегия развития автопрома предполагает, что рынок в будущем может вырасти почти до 3 млн автомобилей в год. Но сейчас мы живем в реалиях, когда годовой объем рынка составляет 1,4 млн единиц. И прекрасно понимаем, что в следующем году, к сожалению, нет предпосылок для какого-то взрывного роста продаж, и рынок останется примерно в параметрах текущего года. Поэтому объем продаж в 20 тысяч Lada Azimut – это неплохой объем для первого года», – сказал Соколов.

Ранее «За рулем» показал первые отправившиеся к дилерам экземпляры Lada Azimut.