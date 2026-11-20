Соколов о цене Lada Azimut: мы создавали его, чтобы он стал народным автомобилем

В ходе проходящей в Москве «Транспортной недели» глава АВТОВАЗа Максим Соколов рассказал о цене кроссовера Lada Azimut.

«Повторю то, что сегодня доложил на полях "Транспортной недели" председателю правительства РФ Михаилу Владимировичу Мишустину: цена будет конкурентоспособной. Мы специально создавали этот продукт для того, чтобы он пользовался спросом и, как и многие автомобили бренда Lada, заслужил звание народного автомобиля. Постараемся, чтобы цена была в пределах 10% ниже сопоставимых комплектаций автомобилей-конкурентов», – сказал Соколов.

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Серийные кроссоверы Azimut уже сходят с конвейера и отправляются дилерам Lada

В ближайших конкурентах у Lada Azimut окажутся кроссоверы Haval Jolion, Tenet T4L и Belgee X50. На момент публикации заметки рекомендованные розничные цены их составляют 2,1 млн, 2,194 млн и 2,2 млн рублей соответственно. По предварительным оценкам, базовая версия Азимута будет стоить 2 млн рублей. А ходовые комплектации оценят в 2,2 млн рублей.

Ранее «За рулем» рассказал, когда начнутся продажи и сколько Азимутов выпустят в следующем году.