Банк России расширит границы тарифного коридора по ОСАГО: теперь он от 1 рубля

Проект указания Банка России расширяет границы тарифного коридора по ОСАГО с разной величиной: для легковых машин граждан, мотоциклов, тракторов и спецтехники – на 20%, для легковых ТС юрлиц, автобусов вне регулярных перевозок, такси и грузовиков – на 35%, для трамваев, троллейбусов и автобусов на регулярных маршрутах – на 6,6%. Минимальная граница по всем категориям опускается до 1 рубля, сообщили в РСА.

Страховое сообщество поддерживает расширение коридора и считает это шагом к большей индивидуализации тарифов. Конкуренция за безаварийных клиентов с хорошей историей усилится, а для убыточных сегментов, включая договоры, передаваемые в перестраховочный пул, появится возможность повысить тариф.

При этом новые границы не означают автоматического применения минимума или максимума: страховщик вправе выбрать любую величину в рамках коридора. Базовая ставка – лишь один из элементов премии, которая также зависит от коэффициентов возраста-стажа, территориального и других.

Заметно меняется территориальный коэффициент (КТ). Вместо двух вариантов для территории предлагается три: для легковых ТС физлиц, мотоциклов, трамваев, троллейбусов и автобусов на регулярных перевозках; для тракторов и спецтехники; для легковых ТС юрлиц, автобусов вне регулярных перевозок и грузовиков. Значения КТ по ряду территорий снизятся, по другим вырастут: точечные повышения отражают высокую убыточность и помогут с ней справиться.

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Кроме того, при присоединении небольших населенных пунктов к крупному городу КТ будет повышаться поэтапно в течение трех лет, а не сразу.

Новые границы коридора вступают в силу через 10 дней после опубликования изменений в тарифы, а изменения по КТ – с 1 апреля 2027 года, так как требуют доработки АИС страхования и систем страховщиков.

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