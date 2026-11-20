Эксперты предупредили о последствиях несвоевременной замены ремня ГРМ

Разбираться со сроками замены ремня ГРМ приходится каждому владельцу машины с таким приводом, и универсального ответа тут нет – портал 110km.Ru выяснил, что регламент напрямую зависит от модели, двигателя, года выпуска и кода мотора.

На так называемых «втыковых» моторах нарушение фаз газораспределения оборачивается встречей клапанов с поршнями, а итог – погнутые клапаны, поврежденные поршни или капитальный ремонт.

Сам по себе ремень связывает коленчатый вал с распределительным и синхронизирует работу клапанного механизма. Внутренние зубья входят в зацепление с зубчатыми шкивами и не дают приводу проскальзывать. В зависимости от конструкции этот же ремень может крутить водяной насос или балансирные валы.

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В сервисной документации производитель прописывает два ограничителя – километры и годы, и менять ремень нужно по тому из них, который наступит раньше. Правила вроде «всем через 100 тысяч» не существует: в регламентах встречается разброс от 60 000 до 240 000 километров, причем у машин постарше интервал обычно короче. К примеру, Golf IV 2000 года с мотором 1.9 TDI (VEP) обслуживают каждые 60 000 километров, а для Golf VII 2017 года с 1.5 TSI указано уже 240 000.

В таблице для Citroën C3 2018-2023 с двигателем 1.2 PureTech значится 120 000 километров или шесть лет – ремень там трудится в масляной ванне. Ford Fiesta 2019-2024 с 1.0 EcoBoost, у которого привод тоже купается в масле, требует замены через 240 000 километров либо десять лет.

Mercedes-Benz A-Класса с индексом A 180 d обслуживают через 200 000 километров или десять лет. Nissan Qashqai 2014-2018 с 1.5 dCi и Opel Mokka 2012-2018 с 1.6 EcoFlex – через 150 000 километров или шесть лет. Peugeot 308 2014-2018 с 1.6 HDi попал в регламент 180 000 километров или десять лет.

Renault Clio 2012-2018 с 1.2 16 V 75 меняет ремень через 150 000 километров или шесть лет. Для Škoda Octavia 2013-2019 с 2.0 TDI указан пробег 210 000 километров, а срок в годах не приведен.

Точные цифры стоит сверять с сервисными данными конкретной машины и VIN. Если история обслуживания купленного с пробегом автомобиля неизвестна, срок замены нельзя считать подтвержденным – проверьте сервисные документы, наклейку в моторном отсеке или данные производителя.

Цена вопроса зависит от конструкции и от того, насколько сложно добраться до привода. На старой машине замена может обойтись в несколько сотен евро, на более новой – доходить до тысяч. Основную часть расходов определяет работа, а не сам ремень: чем больше деталей закрывают доступ, тем дольше длится ремонт. Смету лучше проверять по составу работ, ведь оценка должна учитывать состояние узлов, а не только предложение мастерской.

При замене обычно ставят новый натяжной ролик, а в зависимости от автомобиля меняют и водяной насос. Часто вместе с ремнем обновляют натяжитель и ролики – неисправность этих деталей способна повредить новый привод. Сервис может осмотреть ремень визуально, однако наружная поверхность не всегда показывает состояние внутренних зубьев, корда и резиновой основы. Такая проверка не отменяет заводской график. Техническую консультацию для обзора предоставил Maximilian Bauer из ADAC Technik Zentrum.

Если привод оборвется, фазы газораспределения нарушатся. На большинстве современных двигателей это грозит контактом клапанов с поршнями и тяжелыми повреждениями, вплоть до необходимости нового блока. Исключение – редкие невтыковые двигатели (например, на ранних Lada Granta с мотором 1.6), где клапаны и поршни не сталкиваются. В современных моторах подобные конструкции почти исчезли из-за высокой степени сжатия.

Самостоятельная замена требует опыта и нередко специального инструмента. Даже смещение ремня на один зуб меняет фазы и может повредить двигатель, так что ошибку при установке мелочью не назовешь. Для работы нужен ремонтный регламент конкретной машины.

При покупке автомобиля с пробегом проверьте историю обслуживания и отметку о замене под капотом: на наклейке обычно указано значение одометра на момент установки нового ремня. Если подтверждений нет, срок замены следует считать неподтвержденным. Для машины с ремнем в масляной ванне важно выяснить, применялось ли предписанное моторное масло и соблюдался ли интервал его замены.

Подобный привод использовали, в частности, Stellantis и Ford. Ремень работает внутри двигателя, снижая трение, расход и шум, однако его износ труднее оценить снаружи. В отдельных случаях материал разрушался раньше срока, а частицы попадали в систему смазки и могли вызвать серьезные повреждения. Для этих моторов особенно важны правильное масло и соблюдение регламента.

Stellantis перевел двигатель 1.2 PureTech с ремня в масляной ванне на более надежную цепь. Сама цепь тоже подвержена износу: со временем она может растянуться и создать риск повреждения двигателя. Ременные приводы встречаются и в других системах: клиновой или поликлиновой ремень связывает коленчатый вал с генератором, а иногда приводит компрессор кондиционера.

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