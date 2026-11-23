BMW впервые показала концепт L7 2005 года на базе 760Li E65

Двадцать один год этот автомобиль провел в закрытых хранилищах, и вот BMW наконец показала его публике. Речь о концептуальном лимузине L7, построенном в 2005 году на базе флагманской 7 Series поколения E65 – до конвейера машина так и не добралась. Рассекретить уникальный экземпляр помогло подразделение BMW Classic.

За основу взяли рестайлинговый седан 760Li 2005 года выпуска – тот самый, что появился в эпоху дизайнера Криса Бэнгла. Кузов удлинили примерно на 51 сантиметр в районе средней стойки, причем весь прирост отдали пассажирам второго ряда.

BMW L7

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Габариты L7 и отделка заднего салона

Общая длина лимузина – около 5,53 метра. Против исходного 760Li это плюс 35 сантиметров, а нынешнюю «семерку» машина превосходит примерно на 14 сантиметров. По габаритам она сопоставима со стандартным Rolls-Royce Ghost.

Заднюю часть салона превратили в подобие приватной лаунж-зоны. Кожа цвета слоновой кости, деревянные вставки, отдельный люк над задними сиденьями и собственный контроллер iDrive в центральном подлокотнике – все это входит в оснащение.

В консоли спрятан холодильник, рядом предусмотрено отделение, удерживающее бутылки вертикально. А запаса места для ног хватает, чтобы взрослый пассажир мог почти полностью вытянуть их перед собой.

Мотор V12 и почему L7 не пошел в серию

Под капотом – бензиновый V12, хотя точные технические характеристики BMW до сих пор не раскрывает. Известно лишь, что прототип был полностью функциональным, а не макетом из глины.

Почему серийная судьба модели не сложилась, компания официально не объясняет. Среди вероятных версий – риск внутренней конкуренции с Rolls-Royce и сомнительная коммерческая целесообразность.

О других необычных автомобилях, которые редко показывают публике, «За рулем» уже рассказывал.

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