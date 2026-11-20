1 декабря на форуме «AI-революция — 2026» пройдет десятый конкурс IT/AI-решений

1 декабря в рамках форума автобизнеса «AI-революция – 2026» агентство «АВТОСТАТ» снова проведет конкурс IT/AI-решений. Нынешний розыгрыш станет десятым по счету, то есть юбилейным. Стратегическим информационным партнером форума выступает журнал «За рулем».

Кого ждут на сцене? Технологические компании, у которых есть готовый интересный проект на базе искусственного интеллекта либо в сфере IT-технологий. Ежегодно попробовать свои силы решаются больше десяти таких команд.

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Регламент жесткий: участнику дается ограниченное время – раньше на все про все отводили 6 минут. За этот отрезок нужно публично представить свой продукт, продемонстрировать его практическое применение и ответить на вопросы, которые возникнут у аудитории.

Победителя, кстати, определяет не жюри, а открытое голосование зрителей в зале. Его результаты станут известны в тот же день, когда проходит форум автобизнеса «AI-революция – 2026».

О том, какие тренды определяют российский авторынок, «За рулем» уже подробно рассказывал.

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