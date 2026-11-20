Минпромторг с 1 декабря 2026 года возобновляет льготное автокредитование в РФ

С 1 декабря 2026 года в России вновь начнет действовать программа льготного автокредитования на автомобили отечественного производства. Поручение дал Первый вице- премьер Денис Мантуров, а проект постановления правительства с обновленными и расширенными условиями уже опубликован на федеральном портале regulation.gov.ru.

За ту часть 2026 года, что уже прошла, по этой программе удалось реализовать более 123 тыс. машин – и сделать это на более выгодных для покупателей условиях.

ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ» 2026-2027 Проголосуйте за лучшие автомобили на российском рынке, получите шанс выиграть LADA Azimut. УЧАСТВУЮ!

Какие требования предъявят к автомобилям

Серьезнее всего переработали подпрограмму «Семейный автомобиль»: в нее добавились новые категории автотехники. Кроме того, уточнили минимальные требования по локализации – без их выполнения машина в программу не попадет.

Для автомобилей с двигателем внутреннего сгорания условия такие: выпуск на территории России в рамках специнвестконтракта и не менее 3000 баллов локализации согласно постановлению №719. Потолок по цене остался на уровне 2 млн рублей, скидка – 20%, а для ДФО – 25%.

Кто может участвовать: работники медицинской сферы и сферы образования, граждане с инвалидностью, участники специальной военной операции и члены их семей. А для бойцов СВО, получивших ранения во время боевых действий, сохраняется скидка 40% на приобретение автомобиля с ручным управлением.

Скидки для семей и покупателей электромобилей

Семьям с двумя и более детьми на машины с ДВС дают базовые 10%. В регионах ДФО действуют специальные условия – 25% для семей, в которых есть хотя бы один ребенок.

Если детей трое или больше, скидка составит 20% при покупке российского «семейного автомобиля». Речь идет о 7-местной машине, планка стоимости для нее поднята до 2,3 млн рублей, а требование по 3000 баллов локализации при этом сохраняется.

Для семей с пятью и более детьми предусмотрена скидка 20% на «семейный микроавтобус» – автомобиль не менее чем с 7 местами стоимостью до 4,5 млн рублей. Такое транспортное средство должно набирать не менее 3200 баллов локализации по постановлению №719.

Любому покупателю российского электромобиля или гибрида положена скидка 10% (но не более 500 тыс. рублей) при условии, что машина набирает не менее 1200 баллов локализации по постановлению №719 – без учета баллов за НИОКР.

Наконец, на высоколокализованные электромобили и гибриды, у которых не менее 2500 баллов локализации (тоже без учета НИОКР), скидка для всех категорий заемщиков составит 35%, но не более 925 тыс. рублей.

О том, как расширенный тарифный коридор ОСАГО скажется на цене полиса, «За рулем» уже рассказывал.

Обзор выгодных предложений от банков в 2026 ВТБ – автокредит наличными Без первоначального взноса. Сумма кредита: от 300 000 руб. до 10 000 000 руб. Срок кредита: от 1 года до 7 лет. Т-Банк – рассчитать кредит на авто До 8 000 000 руб. До 8 лет. Без первоначального взноса. Удобный расчет кредита на онлайн-калькуляторе. Решение за 2 минуты. Есть также возможность оформить дебетовую карту или кредитную карту Drive для водителей с повышенным кэшбеком на покупки товаров и услуг для автомобилистов. Совкомбанк – рассчитать кредит Автокредит или денежный кредит под залог автомобиля. Заявка онлайн. Без подтверждения дохода. Кредит на карту или курьером. Рекомендуем также: Как реально сэкономить на каско до 50%? Обзор самых доступных допстраховок на автомобиль. Реклама:

ПАО Банк ВТБ. 7702070139 ADLVwa2EeAfT1KcczwC8jV6aysDqcA68P5MpatMwmTCu5Edk2zK23JY3eGrrsAgcffkHzsDk ADLVwa2EeAfT1KcczwC8jV6brw7Na1ejPnMnWjHDVu2Bneu8N6XseL9MX2qkxE5mv9nJ3ofc

АО «ТБанк». 7710140679 ADLVwa2EeAfT1KcczwC8jV6Eif6mrEySkHFhB5vVgRB2qasFKchpvdJQHbZn8ovNtSPda4Dk

АО «ТБанк». 7710140679 ADLVwa2EeAfT1KcczwC8jV6brw7Na1ejPnMnWjHDVu2Bneu8N6XseL9MX2qkxE5mv9nJ3ofc

АО «ТБанк». 7710140679 ADLVwa2EeAfT1KcczwC8jV6GQDuuSnH2DyCC36BaE2or78H478xfcv3D6ityKGCrmERMKUTu

ПАО "СОВКОМБАНК". 4401116480 ADLVwa2EeAfT1KcczwC8jV6GQ86gY51sARjBj6HRsRsKufYGG6UuxB5eqcsp9jh22dCKyTQL

«За рулем» теперь можно смотреть на RuTube