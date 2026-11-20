Эксперт «За рулем» рассказал, как едет минивэн Sollers SF1 за 2,25 млн рублей

Стоит как самые простые китайские кроссоверы, а располагает 7-местным салоном и огромным багажником – у «За рулем» на тест-драйве побывал минивэн Sollers SF1.

Локализованная на заводе «Соллерс Алабуга» в Татарстане копия китайского кроссовера имеет длину кузова 5115 мм, вмещающие 7 мест. Дорожный просвет – очень «дорожные» 130 мм. Что ж, каков SF1 на дороге, разбирался эксперт «За рулем» Кирилл Милешкин. Он говорит, что 1,5-литровый бензиновый турбомотор с распределенным впрыском выдает 136 л. с. и имеет тяговитый дизельный характер, подхватывая уже с 1500 об/мин. А вот крутить его не хочется – после 4000 об/мин энтузиазм спадает...

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Кирилл Милешкин, редактор «За рулем»:

– Ступеней у механической коробки лишь пять, так что передаточные числа растянуты – но все равно на трассе остро не хватает шестой передачи. При первом же боковом порыве ветра начинаю думать, что оно и к лучшему: при своей узкой колее SF1 шарахается в сторону, причем неравномерно, закидывая сначала зависимый задний мост. Асфальтовые колеи и неровности тоже сбивают с курса.

Система стабилизации срабатывает регулярно, даже когда задние ведущие колеса попадают на пластик дорожной разметки. С загрузкой поведение улучшается, хотя рессорная задняя подвеска остается чересчур жесткой. На кочках и «лежачих полицейских» пассажиров подбрасывает вверх – зеркало заднего вида не врет. Водителю нужно быть аккуратным, чтобы не летели проклятья с задних рядов.

Впрочем, их можно и не услышать: акустический комфорт совсем не легковой, и ехать быстрее 110 км/ч не хочется еще и из-за шума. Да и расход топлива выходит за 10 л/100 км.

А в чем Sollers SF1 безоговорочно силен? Читайте в новой статье «За рулем»!

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