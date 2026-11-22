RM Sotheby’s продаст Mercedes-Benz C111-II в Лувре с ценой выше 25 млн евро

Впервые за всю историю марки Mercedes-Benz передаст в частные руки интересное экспериментальное купе. Аукционный дом RM Sotheby’s назначил торги на 3 февраля 2027 года. Площадкой станет парижский Лувр, где в эти же дни проходит выставка Retromobile. Лотом выступит экспериментальное купе Mercedes-Benz C111 – машина, которая за всю историю марки ни разу не уходила в частные руки. Организаторы рассчитывают выручить свыше 25 млн евро.

Деньги пополнят бюджет музея Mercedes в Штутгарте. Часть суммы, как предполагается, направят на создание виртуальной версии экспозиции. Отдельным пунктом в условиях сделки зафиксировано: ближайшие 25 лет компания не будет продавать другие экземпляры C111.

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Клиновидное купе с дверьми «крыло чайки» показали публике на Франкфуртском автосалоне в 1969-м. Задумывалось оно как технологический наследник 300SL – отсюда многорычажная задняя подвеска и роторно-поршневой двигатель Ванкеля.

Всего построили 17 прототипов. Почему не пустили в серию? Помешали топливный кризис 1973 года и прожорливость роторных моторов. В итоге все машины остались у марки и превратились в передвижные лаборатории – в том числе для скоростных заездов на итальянском треке Нардо.

С молотка уйдет третий построенный прототип – C111-II с заводским индексом Car 33. Его 2,4-литровый четырехсекционный ротор выдает 345 л.с., агрегатируется он с 5-ступенчатой «механикой», а максимальная скорость достигает 300 км/ч. Именно на этом экземпляре обкатывали раннюю антиблокировочную систему и механизм равномерной выработки топлива из двух баков.

Два года назад специалисты Mercedes-Benz Classic Center вернули машину в рабочее состояние. Следы времени при этом стирать намеренно не стали: оранжевый кузов и салон с черно-белой «гусиной лапкой» сохранили в первозданном виде. Пробег прототипа – 24 766 километров.

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