Минтранс предложил зеленые госномера для беспилотных автомобилей

Зеленые номерные знаки могут стать отличительным признаком автомобилей, которые двигаются по дорогам без человека за рулем. Такую идею озвучил Минтранс России.

Прозвучало предложение на международном форуме и выставке «Транспорт России 2026». Артем Юренков, директор департамента цифрового развития ведомства, объяснил, зачем нужна цветовая маркировка: она дает понять, что в салоне никого нет.

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«Еще не охвачен зеленый цвет. Вот как предложение, может быть, для понимания, что действительно в этом автомобиле человека нет, можно рассмотреть возможность и взять какое-то цветовое обозначение номеров», – сказал Артем Юренков.

Практическая польза, по мнению представителя министерства, вполне конкретная. Инспекторы ГИБДД смогут быстро определять беспилотники прямо в потоке, а дорожным камерам цветные номера упростят распознавание таких машин.

Что прописал законопроект о беспилотниках

Разговор о маркировке идет на фоне законодательных подвижек. В прошлую пятницу, 13 ноября, правительство внесло в Госдуму законопроект, который должен закрепить постоянные правила эксплуатации беспилотных транспортных средств на дорогах общего пользования.

Условия допуска таких машин к общим дорогам в документе прописаны отдельно. Там же разбирается вопрос ответственности за ДТП – все зависит от того, кто контролировал автомобиль в момент происшествия.

Виновным в аварии признают того, кто управлял движением машины. Другое дело, если водителя не было либо установить его не удалось, – тогда возмещать ущерб обязан владелец беспилотного автомобиля.

К беспилотным транспортным средствам законопроект относит машины с третьим, четвертым и пятым уровнями автоматизации. Помимо этого, в нем закреплены обязанности изготовителей, владельцев, водителей и операторов дистанционной поддержки, а также урегулированы вопросы страхования таких машин.

О том, как цифровые технологии меняют автобизнес, подробнее расскажут на профильном форуме.

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