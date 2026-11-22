Porsche представила Taycan 2027 года с системой E-Shift после теста Ioniq 5 N

Около двух лет назад тест-пилот Porsche Ларс Керн заявил, что современным электрокарам имитация двигателя внутреннего сгорания не нужна. В компании это мнение тогда поддержали и другие представители марки. Однако уже через год немцы свою позицию поменяли. К тому моменту топ-менеджмент успел протестировать Ioniq 5 N – электрокар, в котором Hyundai реализовала как раз технологию имитации ДВС.

Porsche Taycan 2027

Причем Porsche не просто перестала насмехаться над корейской маркой: компания уже показала обновленный Taycan 2027 года с похожей системой E-Shift.

Porsche Taycan 2027 с системой E-Shift

Впервые эта технология появилась у Hyundai в 2023-м – вместе с мощной версией Ioniq 5 N. Работает она так: софт регулирует тягу электромотора, звук и вибрации в момент нажатия подрулевых лепестков. Возникает эффект, будто человек управляет машиной с механической КПП.

Другие производители начали перенимать такое решение – эмоций от вождения оно и правда добавляет. Lexus уже поставил аналогичную систему на RZ 550e F Sport. Mercedes-AMG и BMW M тоже изучают возможность внедрить сходную технологию в свои электрокары.

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Интерьер Porsche Taycan 2027

Что до Taycan, то новая система E-Shift активируется отдельной кнопкой на руле. После нажатия электроника изображает работу 8-ступенчатой роботизированной КПП, а передачи переключаются либо подрулевыми лепестками, либо в автоматическом режиме. Так Porsche, еще недавно считавшая подобные решения излишними, оказалась в одном лагере с Hyundai.

Между прочим, ранее стали известны сроки выхода на российский рынок кроссовера Li Auto L6.

О том, какое будущее уготовано бензиновым моторам, «За рулем» уже рассказывал незадолго до этой новости.

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