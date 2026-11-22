Denza Bao 5 отбуксировал Boeing 747-400 на двух колесах на аэродроме Дансфолд

Британское отделение BYD провело на аэродроме Дансфолд необычную демонстрацию. Гибридный внедорожник Denza Bao 5 – в Китае эта модель продается под именем FangChengBao Leopard 5 – сдвинул с места лайнер Boeing 747−400 и протащил его за собой. Причем финальный проезд машина выполнила всего на двух колесах, оставшихся с левого борта.

Самолет весом порядка 180 тонн в 2020 году вывели из эксплуатации. Двигатели на нем при этом остались, как и полностью оборудованный пассажирский салон.

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Заездов было три. Поначалу автомобиль буксировал 747-й на всех четырех колесах, потом инженеры сняли одно, а в решающей попытке демонтировали оба колеса правой стороны – машина шла только на левых. В сумме за три прохода Bao 5 протащил лайнер примерно 1600 метров.

За рулем сидел Марк Галлифант, старший технический специалист BYD UK. Опыт буксировки у него уже был: раньше он таскал двухэтажный автобус с пассажирами внутри.

Чтобы машина не потеряла сцепление после снятия колес, из салона убрали пассажирские сиденья и загрузили балласт. Для заезда на двух колесах его масса составляла 4500 кг, для трех – 2000 кг. Дополнительно поставили небольшие стабилизаторы и сделали специальное буксировочное крепление.

Силовую установку не трогали – она серийная: три электромотора плюс 1,5-литровый турбомотор, вместе 544 л.с. и 760 Н·м. В Denza заявили, что финальный проезд стал первым в мире случаем, когда серийный автомобиль отбуксировал самолет на двух колесах, и первой буксировкой Boeing 747 на электрической тяге.

О том, какие еще гибриды доберутся до России, «За рулем» уже рассказывал.

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