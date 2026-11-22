Hedley Studios представит Porsche 550 J на Icons of Porsche в Дубае

Дубай стал местом премьеры 550 J: фестиваль Icons of Porsche принял новинку 22 ноября. Задача у проекта необычная – повторить гоночный 550 Spyder, но в уменьшенном масштабе и на электрической тяге.

По соседству выставили подлинный 550 A Spyder 1954 года из коллекции музея Porsche. Именно этот экземпляр компания считает своим первым автомобилем, построенным специально для гонок. Характер той машины описывают так: «Он был не просто быстрым – он был доступным, целеустремленным и честным по дизайну».

Повод для премьеры подобрали символический: 75 лет автоспорту Porsche и 70 лет победе Умберто Мальоли в Тарга Флорио в 1956 году. Тогда марка впервые выиграла в абсолюте.

Над машиной шесть лет работала Hedley Studios из Оксфордшира – вместе с Porsche AG. Основой стали оригинальные чертежи и архивные материалы штутгартского музея. Всего выпустят 250 экземпляров.

ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ» 2026-2027 Проголосуйте за лучшие автомобили на российском рынке, получите шанс выиграть LADA Azimut. УЧАСТВУЮ!

Габариты новинки – примерно 80% от оригинала. Снаружи она повторяет 550 Spyder, хотя кузов здесь карбоновый, а от 1950-х остались только очертания: барабанные тормоза уступили место современным механизмам.

Несущая конструкция – пространственная рама из высокопрочной стали, сваренная вручную. Масса – всего 350 кг. Стандартный электромотор выдает 8 кВт (около 11 л.с.), а тормоза – суппорты Brembo с вентилируемыми дисками вместо барабанов 1950-х.

Версия RS Pack добавляет емкость батареи, 21 л.с., сверленые тормозные диски и амортизаторы Bilstein с пружинами Eibach. Всего в машине больше 1300 новых компонентов.

Историческую ливрею можно взять из готовых вариантов, а можно заказать цвет по образцу – пригодится тем, кто собирается поставить новинку в гараже рядом с настоящим 550 Spyder.

Оформляют заказы дилеры Porsche, первые поставки запланированы на весну 2027 года. Минимальный ценник – 92 тысячи долларов; за опции и исторические ливреи придется доплачивать отдельно.

О другом премиальном гибриде, который готовят для России, «За рулем» уже рассказывал.

Понравилась публикация? Тогда добавьте «За рулем» в список интересных источников:



1. Откройте https://google.com...

2. Поставьте галочку напротив нашего издания Готово – остаемся на связи!