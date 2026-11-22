BYD открыла продажи гибридного Fang Cheng Bao Ti 9 с ценой от 3,4 млн рублей

В линейке BYD появился новый флагман – полноразмерный гибридный внедорожник Fang Cheng Bao Ti 9. Продажи уже стартовали: машину предлагают в трех версиях, а минимальный ценник – 279 900 юаней, что соответствует примерно 3,4 млн рублей. По габаритам новинка вымахала до 5270 мм в длину, 1999 мм в ширину и 1850 или 1880 мм в высоту; колесная база – 3130 мм.

BYD Fang Cheng Bao Ti 9

Технически автомобиль опирается на платформу DMS Super Hybrid All-Round. Суммарная отдача силовой установки – 400 кВт (536 л.с.): сюда входят 1,5-литровый турбомотор и пара электродвигателей. С места до 100 км/ч такой внедорожник ускоряется за 4,8 секунды.

BYD Fang Cheng Bao Ti 9

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Запас энергии хранит батарея Blade 2.0 емкостью 66,48 кВт·ч. По циклу CLTC только на электричестве машина проезжает 400 км, а общий запас хода достигает 1630 км. На зарядку с 10% до 97% уходит девять минут.

Главная фишка – дебют системы Foldable Smart Cabin. В ней впервые в отрасли применен складной руль: он убирается за 10 секунд. Правда, работает такая функция только на неподвижном автомобиле – задумана она для экономии места во время отдыха.

BYD Fang Cheng Bao Ti 9

Внутри установлен 30-дюймовый панорамный экран, а для пассажиров заднего ряда предусмотрен потолочный дисплей диагональю 21,4 дюйма. Кресла обшиты кожей наппа, у них есть массаж; еще в салоне нашлось место для холодильника объемом 11,5 литра.

О том, как новые китайские кроссоверы показывают себя в краш-тестах Euro NCAP, «За рулем» уже рассказывал.

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