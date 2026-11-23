Семиместный Geely Monjaro EM-i выйдет в Британии с ценой 4,31 млн рублей

У гибридного кроссовера Geely Monjaro EM-i появится исполнение с тремя рядами сидений – семь мест вместо привычных пяти. Машина изначально создавалась для продаж за пределами Китая, так что новинка отправится на глобальный рынок. Запас хода на электротяге заявлен до 170 км, а полноприводная модификация выдает 320 л.с.

Geely Monjaro

Monjaro EM-i разрабатывали специально для зарубежных рынков. Продажи уже стартовали в Египте и Азербайджане.

В октябре этот SUV показали на Парижском автосалоне. Тогда же выяснилось, что первым европейским владельцем «Монджаро» стал трехкратный чемпион мира по кузовным гонкам Ян Эрлаше.

О скором появлении семиместной модификации рассказало Autocar – старейшее автомобильное СМИ мира. Судя по всему, дебютным рынком станет Великобритания, где старт продаж ожидается в ближайшие месяцы. Ориентировочная начальная цена – 40 тысяч фунтов стерлингов (4,31 млн рублей).

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Трехрядные версии китайских кроссоверов в Британии

По умолчанию Monjaro EM-i предлагает пятиместный салон. Теперь же у модели появится и трехрядный вариант.

Китайские бренды, между прочим, любят выпускать трехрядные машины именно для британского рынка. Яркий пример – Jaecoo J8 с шестиместной конфигурацией 2+2+2, которую можно выбрать за доплату в 2 тысячи фунтов (216 тысяч рублей).

Хотя местные журналисты рекомендовали читателям эту версию не брать: третий ряд получился очень тесным. Места для ног на втором ряду тоже остается немного.

Моторы, габариты и оснащение

По информации Autocar, для Британии предусмотрены два варианта силовой установки на базе 1,5-литрового ДВС. Моноприводный выдает суммарно 248 л.с. и комплектуется тяговой батареей емкостью 30,7 кВт·ч.

Полноприводная версия получила дополнительный электромотор на задней оси – суммарная отдача 320 л.с. Батареи на 40,1 кВт·ч хватает на 170 км, а до 100 км/ч такой кроссовер разгоняется за 5,9 секунды. Другие характеристики издание не привело.

Пятиместная версия уже продается в ряде стран, ее габариты – 4800 х 1895 х 1700 мм. Любопытно, что мощность в других странах отличается от британских цифр: 273 л.с. у монопривода и 415 «коней» у полного привода. Возможно, дело в методике расчета. Шасси получило амортизаторы с регулируемой жесткостью CDC.

Интерьер Geely Monjaro

На центральной консоли установлен 15,4-дюймовый сенсорный экран с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, перед водителем – 12,3-дюймовая приборная панель и проекционный дисплей на 25,6 дюйма. Обогревом оборудованы все сиденья, лобовое и заднее стекла, а также наружные зеркала; передние кресла вдобавок получили вентиляцию и массаж.

О новой модификации популярного в России кроссовера Geely «За рулем» уже рассказывал.

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