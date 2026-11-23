Tenet T7 подорожал третий раз за осень 2026 года: цена выросла на 25 тыс. рублей

Осень для тех, кто присматривается к Tenet T7, получилась дорогой: кроссовер, продающийся в России лучше всех в своем классе, прибавил в цене третий раз за три месяца. На сей раз подорожала только одна версия из четырех – начальная переднеприводная «Актив». Прибавка вышла скромной: 25 тыс. рублей, или 0,9%.

Tenet T7

Стартовая «Актив» теперь обойдется в 2 830 000 рублей. Три других исполнения в цене не сдвинулись: переднеприводная «Прайм» по-прежнему стоит 3 005 000 рублей, полноприводная «Актив» – 3 010 000 рублей, а топовая полноприводная «Прайм» – 3 210 000 рублей.

История подорожаний, кстати, складывается в аккуратную арифметику. В октябре все четыре комплектации прибавили по 20 тыс. рублей, месяцем раньше, в сентябре, – по 50 тыс. За три осенних месяца базовая версия подорожала суммарно на 95 тыс. рублей.

Интерьер Tenet T7

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Мотор, привод и объемы продаж

Под капотом у всех версий стоит один и тот же агрегат: бензиновый турбомотор объемом 1,6 литра и мощностью 150 л.с., работающий в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями. Привод зависит от исполнения – либо передний, либо полный.

Полноприводные T7 оснащены интеллектуальной системой I-4WD, которая способна передавать на заднюю ось до 50% крутящего момента. Режимов движения предусмотрено шесть: «Эко», «Нормальный», «Спорт», «Бездорожье», «Грязь» и «Снег».

Что до спроса, он впечатляет. По данным «Автостата», за январь-октябрь 2026 года в России реализовали 62 824 таких автомобиля – результат, который сделал Tenet T7 самым продаваемым новым кроссовером страны за этот период.

О новом полноприводном кроссовере Geely, который набирает популярность в России, «За рулем» рассказывал.

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