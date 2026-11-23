Качественный шиномонтаж отличают очистка обода и отказ от шинного герметика

Высокий чек за шиномонтаж сам по себе не говорит о качестве. Уютная клиентская зона с кофе и чаем тоже, увы, ничего не обещает: за приятной обстановкой может скрываться посредственная работа. Как тогда понять, что мастерская действительно профессиональна и не заставит возвращаться на СТО снова?

Выбор варианта на рынке невелик: ближайший шиномонтаж, самый быстрый или выездной, который приедет прямо к дому. Удобство, правда, не отменяет главного вопроса – как оценить уровень сервиса на месте?

ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ» 2026-2027 Проголосуйте за лучшие автомобили на российском рынке, получите шанс выиграть LADA Azimut. УЧАСТВУЮ!

Что выдает профессионала

Отзывы и комментарии, конечно, полезны, но самый надежный аргумент – собственные глаза. В процессе шиномонтажа есть нюансы, по которым качество видно еще до похода в кассу.

Первый лайфхак – динамометрический ключ в руках работника. Он нужен для правильной затяжки болтов; если мастер им пользуется, уже неплохой знак. Есть и другие детали.

Балансировка грязного колеса – пустая трата времени. Перед процедурой с обода нужно тщательно убрать все остатки клея. Работа долгая, грязная и сложная, зато без нее нормальной балансировки не получится.

Герметик и сезонный фактор

Еще одна хитрость – шинный герметик. Многие мастера любят эту черную пасту, которая «приклеивает» резину к алюминию, когда не удается аккуратно надеть покрышку на диски. Важно знать: средство временное, и кататься на нем постоянно опасно. При нормальных условиях герметик не должен наноситься. Если он уже попал на колесо, его должны дочиста снять щетками, чтобы колесо встречало блестящий диск.

Эксперты также отмечают, что хорошей практикой является зачистка обода от окислов и грязи перед монтажом на него резины.

Отсюда и встречный вопрос: многие ли СТО добросовестно и ответственно выполнят такую работу, особенно в сезон, когда каждый клиент на вес золота, а количество важнее качества? Точного ответа, к сожалению, нет.

Качество услуг по-прежнему зависит от мастерства и совести сотрудников шинных центров. А водителю остается лишь надеяться, что в этот раз все пройдет гладко. Ранее «РГ» рассказывала о том, как автосервисы наживаются на доверчивых водителях.

О других неочевидных технических сюрпризах, которые поджидают владельца, «За рулем» уже подробно разбирал.

Понравилась публикация? Тогда добавьте «За рулем» в список интересных источников:



1. Откройте https://google.com...

2. Поставьте галочку напротив нашего издания Готово – остаемся на связи!